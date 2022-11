Mardin, kış aylarında yerli turisttin gözde tercihi

Dört mevsim turist ağırlayan Mardin gelen yerli turist, kentte ve doğu illerine yapılan yatırımları kendi şehirlerine de istedi.

2022 yılı başından itibaren 500 bin turist ağırlayan Mardin, kış aylarında da turistlerin uğrak mekânı olmaya devam ediyor. Sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde yoğun ilgi gören Mardin, kış aylarında da Doğu ve Güneydoğu’da tercih edilen şehirlerin başında geliyor. Kentti gezmeye gelen yerli turistler tarihe, insanlarına ve aldığı yatırımlara hayran kalıyor. Mardin’i ziyaret eden yerli turistler, aynı yatırımların kendi şehirlerinde yapılmasını istiyor.

“Günü birlik gelenler turist sayımız 2 milyona ulaşmış durumda”

Mardin’de turizmi 12 ay aktif tutmayı hedeflediklerinin belirten Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Arslan Paşaoğlu, “Turistlerimiz genelde ilkbahar ve sonbahar sezonlarında ziyaret ediyor. Biz, yaptığımız kongreler ve festivaller ile bunu 12 aya yaymayı planlıyoruz. 2022 yılının başından bu aylara kadar 500 bin turist ağırladık. Günü birlik gelenler turist sayımız ise 2 milyona ulaşmış durumda. Kültür şehri olduğumuzdan dolayı genelde insanlar görmeye geliyorlar. Düzenlenen etkinliklere insanlar geliyor. Bizim amacımız 12 ay boyunca buraları canlı tutmak ve turistlerin gelmesini sağlamak” dedi.

“Kış aylarında olmamıza rağmen Mardin, çok turist çeken bir şehir”

Kentti gezmeye gelen Nuray Akmaz, Mardin’in en çok beğendiği şehirlerden bir tanesi olduğunu belirterek, “Burada bulunan kiliseleri ve camileri ziyaret ettik ve Mardin evlerine, çarşısına yeni geldik. Kasım ayında olmamıza rağmen tişört ile gezebiliyoruz. Benim memleketim Bolu ise şu an çok soğuk bir durumda. Kış aylarında olmamıza rağmen Mardin çok turist çeken bir şehir. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Burada bulunan esnaf de güler yüzlü ve sıcak insanlar. Bolu da bu aylarda bu kadar gezemeyiz ama burası gayet sıcak bir yer. Bolu güzel bir memlekettir ama Mardin daha güzel memleket” değerlendirmesinde bulundu.

“Doğu illerine yapılan yatırım kadar batı illerine de yapılmasını istiyorum”

Ziyaretçilerden Mehmet Şentürk ise Mardin’in, ovalarıyla ve dağlarıyla çok güzel bir memleket olduğunu kaydetti. Şentürk, “Allah, milletimize ve memleketimize zeval vermesin. Doğu illerine yapılan yatırım kadar batı illerine de yapılmasını istiyorum. Şu an buraları görünce bizim 15 yıl geride olduğumuzu gördüm. Midyat’ta film çekilen yerleri dolaştık. Biraz alışveriş yaptık. Sonra Nusaybin’e geçtik ve şu an manastırı ziyaret ettik. Kasımiye Medresesini gezdik. Tarihi ile mis gibi kokan bir şehirdeyiz, buralarda kışın kısa kollu kıyafetler ile gezmek mümkün. Bizim memleketimizde şu an kar yağmak için gün sayıyordur. Burada turizm eksik olmaz çünkü burası gayet sıcak bir yer. İklimde insanlarda burada çok sıcak” ifadelerinde bulundu.