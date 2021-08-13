Mardin depolaması cazibe sulaması ile 29 bin 732 dekar tarım alanı sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaların hızla devam ettiği Mardin depolaması cazibe sulaması yapım işinin bitirilmesi ile 29 bin 732 dekar tarım alanının sulanacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımlarla Mardin’de mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aşağı Fırat 2. Merhale Projesi kapsamında ihale edilen Mardin depolaması cazibe sulaması yapım işinde 4 bin 500 dekar alanda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, projenin tamamının bitirilmesi ile 29 bin 732 dekar tarım alanının sulanacağını söyledi. Projenin tamamlanması ile 2021 yılı birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 209 milyon 292 bin 160 lira gelir sağlanmasının hedeflendiğini dile getiren Yıldız, ’’Proje Mardin ili Kızıltepe ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. İnşaat çalışmaları devam eden Mardin depolaması cazibe sulaması ana kanalı prizlerinden su alınacaktır. Bu yıl içinde 4 bin 500 dekar alanda çalışmalar tamamlanarak 99066 m PE100 borunun, 33 bin 165.56 metre CTP borunun ve üzerindeki sanat yapılarının bitirilmesi hedeflenmekte olup, bu kapsamda 89 bin 66 metre PE100 boru döşenmiştir. Ayrıca proje kapsamında 58 köyde toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir’’ dedi.