banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
Dünyanın en zengin Türk'ü kim?
Dünyanın en zengin Türk'ü kim?

“Marble İzmir” hem şehre hem ülkeye nefes oldu

Dünyanın en büyük doğal taş fuarlarının başında gelen Marble İzmir-27. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 40 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip maden sektörüne ve kent ekonomisine büyük katkı sağladı. Sektörün fuara ilgisinin çok büyük olduğunu söyleyen İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Türkiye’nin en büyük fuarcılık tesislerinden Fuar İzmir’de bir metrekare bile boş yer kalmadığı söyledi. Fuar katılımcılar ve sektör profesyonelleriyle beraber kent esnafını da mutlu etti.

Ekonomi 03.04.2022, 10:34
“Marble İzmir” hem şehre hem ülkeye nefes oldu

Dünyanın en büyük doğal taş fuarlarının başında gelen Marble İzmir-27. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 40 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip maden sektörüne ve kent ekonomisine büyük katkı sağladı. Sektörün fuara ilgisinin çok büyük olduğunu söyleyen İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Türkiye’nin en büyük fuarcılık tesislerinden Fuar İzmir’de bir metrekare bile boş yer kalmadığı söyledi. Fuar katılımcılar ve sektör profesyonelleriyle beraber kent esnafını da mutlu etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir fuarcılığını geliştirme ve dünyayla buluşturma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı içinde 31 fuarla kent nüfusunun yarısı kadar ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor. Dünyanın en büyük doğal taş fuarlarının başında gelen Marble İzmir-27. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı da 30 Mart’ta kapılarını açarak dünyayı İzmir’de buluşturdu. 6 milyar dolarlık maden ihracatının 2,5 milyar dolarlık payını oluşturan doğal taş ihracatına önemli oranda katkı sağlayan Marble İzmir, hem katılımcıları hem sektör profesyonellerini hem de kent esnafını mutlu etti. Fuar İzmir’de yapılan iş bağlantılarının yanında, otellerdeki doluluk, restoranlardaki iş hacminin artması ve kentin alışveriş mekanları ile turistik bölgelerindeki yoğunluk büyük memnuniyet oluşturdu.

77 milyondan 2 milyar dolara çıktı

1995 yılında doğal taş sektörünü İzmir’de buluşturan Marble İzmir fuarının ilk yılında toplam doğal taş ihracatı 77 milyon dolarken şu an fuarın da etkisiyle Türkiye’nin doğal taş ihracatı 2 milyar dolara çıktı. Türkiye’nin dış ticaret açığının kapatılmasına en önemli katkıyı sağlayan sektörlerin başında gelen doğal taş, hammadde rezervi ve yerli üretim makineleri ile dışa bağımlı olmayan, ihracata katma değer saylayan sektörlerin başında geliyor. Türkiye doğal taş ihracatının can damarı haline gelen sektör, son 10 yılda Türkiye ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolarlık katkı sağladı. Tüm sanayilere hammadde oluşturması sebebiyle maden sektörüyle birleşince 40 milyar dolarlık ticaret hacmi sağlayan sektör, 27. Marble İzmir ile güçlenmeye devam ediyor.

Karaosmanoğlu Alıcı: “Fuar sektörü, sektör fuarı büyüttü”

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “Binin üzerinde katılımcı, bin 400’ün üzerinde taşımız sergileniyor. Türkiye’nin en büyük fuar alanı olan Fuar İzmir’de 1 metrekare bile yerimiz boş değil. İyi bir ticaret hacmi sağlamasını ve ihracatımıza katkı sağlamasını umuyoruz. 2 milyar dolar üzerinde bir doğal taş ihracatımız var. Makineyi de bunun üzerine koyduğumuzda maden ihracatımızın 5 milyar dolar seviyelerine çıkması işten bile değil. Biz fuarımızla kaldıraç etkisi oluşturmayı diliyoruz. Hem fuar sektörü büyüttü hem sektör fuarı büyüttü. Başkanımız Tunç Soyer fuarla birlikte sektörümüzün ihracat rakamına 5 milyar dolar hedef koydu. Fuarımızla buna kaldıraç olmaya gayret ediyoruz. Şehrimize katkısı aynı zamanda 70 bin ziyaretçi demek. Bütün oteller dolu, esnafın yüzü gülüyor. Pek çok yan sektörü besliyor” dedi.

Girgin: “Esnaf memnun”

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ise fuarların esnafa da katkı sağladığını söyleyerek “Fuarların ekonomiye büyük katkısı var. Oteller, restoranlar kazanıyor. Kemeraltı için de artı bir değer. Tunç Başkanımız da bu konuda çok özverili. Fuarlarda Kemeraltı köşesinin olmasını da istiyoruz. Yönlendirmeyle Kemeraltı’nda onları çok iyi karşılayabiliriz. Marble İzmir Fuarı bizim için bir avantaj” diye konuştu.

Kaya: “Fuar görkemli günlerine geri döndü”

İZ-KO Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya da fuarın eski görkemli günlerine geri döndüğünü vurgulayarak “Özellikle Irak iyi bir pazar. Avrupa’da önemli alıcılar var. Kuru kalabalık değil, masalarda oturulup ciddi pazarlıklar yapılıyor. Daha da büyüyerek gidecek. Fuar İzmir ne kadar ihracatı büyütüyorsa, sektör de o kadar Marble İzmir fuarını büyütüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Nisan 2022
İmsak 05:10
Güneş 06:38
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:37
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Fenerbahçe 31 56
3. Konyaspor 30 55
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Sivasspor 31 41
12. Galatasaray 31 41
13. Gaziantep FK 30 40
14. Kasımpaşa 30 38
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. İstanbulspor 28 48
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 28 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 30 51
7. Wolverhampton Wanderers 31 49
8. West Ham United 30 48
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 29 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 27 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Barcelona 28 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Getafe 30 32
15. Elche 29 32
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
10°
parçalı bulutlu