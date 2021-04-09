Mansur Yavaş'tan Ramazan müjdesi: Başkent'te ekmek 1 TL'ye satılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Başkentlilerin sofralarından eksik etmediği ekmeğe daha kolay ulaşmalarını sağlamak için fiyat indirimi yaptı. Halk Ekmek Fabrikası, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talebi doğrultusunda 1 lira 25 kuruştan satılan 250 gramlık normal ekmeği 1 TL'den satma kararı aldı.

"DAYANIŞMA ZİNCİRİNE BİR HALKA DA BİZ EKLEDİK"

Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda normal ekmeğin 1 TL'den satılacağını duyurarak, "Kıymetli hemşehrilerim, 6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik. Sizlere sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak adına Ramazan ayı süresince Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 TL olarak belirledik" dedi.

250 gramlık ekmek, 13 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Halk Ekmek Satış mağazaları başta olmak üzere Halk Ekmek büfeleri ile Başkent Marketler'de 1 TL'den satışa sunulacak.