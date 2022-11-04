Manisa’nın içme suyu problemi tarih olacak

Manisa’nın Akhisar ilçesine yılda 6,13 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlayarak Manisa’nın içme suyu problemini ortadan kaldıracak Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı.

Yaz ayları boyunca yoğun bir tempo ile çalıştıklarını kaydeden DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, 1 milyon 100 bin metreküplük dolguyu planlanandan 3 ay önce bitirdiklerini duyurdu. Projenin kentin yarınları için büyük önem taşıdığını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı hem Akhisar ilçe merkezine içme suyu sağlayacak, hem de 24 bin 520 dekar araziye can suyu vererek bölge ekonomisine hayat verecek. Gövde dolgusunu tamamlayarak şu anda inşaata yüzde 85 fiziki gerçekleşme oranına ulaştık. Vana odası imalatlarını da yakında bitireceğiz. İhalesini yaptığımız Akhisar-Sındırgı karayolu viyadük inşaatı da tamamlanır tamamlanmaz barajda su tutmaya başlayacağız.” diye konuştu.

Hem içme suyu hem sulama amaçlı kullanılacak

Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı’nın 33 milyon 390 bin metreküp depolama hacmiyle bölgenin en önemli barajlarından biri olacağını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Zeytini ve üzümü ile ünlü Akhisar Ovası’nda 24 bin 520 dekar araziyi borulu basınçlı sistem ile sulayacağız. Modern sulama sayesinde verim artacak, sulama maliyetleri azalacak. 2022 yılı rakamları ile bölge çiftçimiz her yıl ortalama 50 milyon lira daha fazla kazanacak. Üreticimizin yüzü gülecek. Ayrıca proje sayesinde 1.225 kişiye de istihdam sağlanmış olacak.” diye konuştu.

“Akhisar Ovasına bereket akacak”

Temelden yüksekliği 40 metre olan Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı’nın gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde projelendirildi. İçme suyu ve sulama amaçlı olarak kullanılması planlanan baraj, 33 milyon 390 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak. Proje’nin 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.