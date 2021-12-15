Manisa’nın 6. barajında gövde dolgusuna başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Manisa’nın Kula ilçesinde 6. baraj yapımının inşaatında gövde dolgusuna başlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Manisa’nın Kule ilçesine 6. baraj yapılıyor. Emre Barajı ile ilgili açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Baraj inşaatında sıyırma kazıları ve dip savak imalatları tamamlandı ve gövde dolgusuna başlandı. 174 bin metreküp dolgunun 37 bin 500 metreküplük kısmı bitirildi. Manisa’nın Kula ilçesi Emre köyü yakınlarındaki İmam Deresi üzerine inşa edilmekte olan barajın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. Gövdenin temelden yüksekliği 39 metre olacak. 490 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak Emre Barajı, bin 50 dekar araziye can suyu verecektir” dedi.

Yıldız, Emre Barajı’nın tamamlanmasıyla Manisa Kula’da borulu basınçla sulanan alan miktarının toplam 17 bin 270 dekara çıkacağını belirterek, sulama maliyetlerinin düşmesi ve ürün verimliliğinin artmasıyla bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti. Yıldız, Emre Barajı sayesinde Kulalı üreticilerin her yıl 2 milyon 130 bin lira daha fazla kazanmasının hedeflendiğini aktardı.