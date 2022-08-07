Manisalı üzümcüler, üzümün geleceği için toplandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bölgenin en önemli ihracat ürünü olan çekirdeksiz Sultaniye üzümünün geleceği için bir araya geldi. Toplantıda, önümüzdeki günlerde Manisa’ya gelerek üzüm fiyatlarını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan beklentilerini de anlatan üreticiler fiyatların erken açıklanmasının üreticiyi sevindireceğini vurguladı.

Alaşehir Esnaf Odası Başkanı Ahmet Kıymık ve Alaşehir Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mustafa Koç tarafından organize edilen, STK toplantısı Alaşehir’de yapıldı. Özel bir restoranda yapılan toplantıya Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl ilçelerinden gelen STK temsilcileri katıldı. STK temsilcileri üzüm fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde Manisa’ya geleceği program dahilinde iyi bir fiyat açıklanmasını talep etti. Toplantıda üzüm fiyatlarının fındıkta olduğu gibi erken açıklanarak, üreticilerin enflasyona ezdirilmemesi istendi.

Alaşehir Esnaf Odası Başkanı Ahmet Kıymık, "Bizler de esnaf olarak birer bağcıyız. Esnaflarımızın yüzde elliden fazlası bağcılık yapmakta, üzüm üretiminde giderlerimiz iki-üç katına çıktı. Tarım bakanlığımızın da bu doğrultuda gereken fiyatı açıklayacağını ümit ediyoruz. Çiftçimizin mağdur edilmeyeceğini, ülkemizin de yurt dışına iyi bir fiyatla üzüm satarak, ülkemize iyi bir gelir sağlayacağını ümit ediyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız ayın 20’sinde Manisa’ya geldiğinde iyi bir fiyat açıklayacağını ümit ediyorum." dedi.

Toplantıya katılan STK üyeleri üzüm fiyatlarının fındıkta olduğu gibi erken açıklanması, temmuz ayı sonu veya ağustos ayı başında açıklanmasını, yaş üzümde çilek ve soğanda olduğu gibi kooperatifleşmeye gidilmesini, fiyatların enflasyonun üzerinde açıklanmasını istedi.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, "Bizim ürettiğimiz üzümün yüzde 90’ı ihracat ürünü. İhracatta sadece çiftçimize değil devletimize de 600 milyon dolarla, 800 milyon dolar arasında katkı sağlıyoruz. Bizim istediğimiz çiftçimizin mağdur olmaması, enflasyona yenik düşürülmemesini talep ediyoruz." diye konuştu.