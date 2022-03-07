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Manisalı üreticiler mazot desteği bekliyor

Manisa’nın Şehzadeler Ziraat Odası Meclis Toplantısının ardından bir açıklama düzenleyen Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, tarım sezonunun başlamasına sayılı günler kala artan maliyetler karşısında devletin biran önce destekleme fiyatlarını açıklaması gerektiğini söyledi. Altındağ, "Biz üretirsek vatandaşımız ucuza yer ve raflar boş kalmaz, istediği zaman ürününü bulur." dedi.

Ekonomi 07.03.2022, 13:35
Manisalı üreticiler mazot desteği bekliyor

Manisa’nın Şehzadeler Ziraat Odası Meclis Toplantısının ardından bir açıklama düzenleyen Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, tarım sezonunun başlamasına sayılı günler kala artan maliyetler karşısında devletin biran önce destekleme fiyatlarını açıklaması gerektiğini söyledi. Altındağ, "Biz üretirsek vatandaşımız ucuza yer ve raflar boş kalmaz, istediği zaman ürününü bulur." dedi.

Şehzadeler Ziraat Odası Meclisi artan mazot, gübre, elektrik, su ve tarımsal ilaç maliyetlerinin ardından bir toplantı gerçekleştirdi. Tarım sezonunun kısa bir süre sonra başlayacağı Manisa’da üreticilerin özellikle mazot fiyatlarında yüksek artışın ardından tarımsal üretimi nasıl gerçekleştireceklerini düşünmeye başladıklarını ifade eden Şehzadeler Ziraat Odası Başkan Hüseyin Altındağ devletin kendilerine destek olması gerektiğini söyledi.

Açıklamasına Manisalı Bakan Bekir Pakdemirli’ye bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür edip, yeni Tarım ve Orman Bakanına hayırlı olsun temennisiyle başlayan Altındağ, "Geçen sene bu tarihlerde mazotun litre fiyatı 5 TL 80 kuruştu. Bugün 19 TL 80 kuruş ve daha da yükselmesi bekleniyor. Bu şartlarda üreticimiz tarlaya girmekte, çiftçilik yapmakta ve büyük sıkıntılar yaşamakta. Bugünün şartlarıyla normal bir traktörün deposu 70-80 litre almakta bu da yaklaşık bin 600 TL gibi bir rakam tutmakta. Bu traktörün çalışması 8 saattir. 8 saatte bin 600 TL. Biraz fazla çalışsa günlük bir traktörün maliyeti 2 bin TL. 10 günde 20 bin TL. Bu şekilde tarım ürünlerini yetiştirmemiz mümkün değil gibi gözüküyor. Burada Cumhurbaşkanımızdan, bakanımızdan tarlaya girmemize sayılı günler kala biran önce mazot indiriminde veya doğrudan gelir olarak bize verilen desteklerin belirlenmesini bekliyoruz. Bir kilo üzüm bir kilo mazot etmiyor. Bu desteklerin acilen biran önce kamuoyuna açıklanması ve çiftçimizin de ne yapacağını bilmesi lazım. Bize doğrudan ucuz mazot verilemiyorsa peşin olarak ödediğimiz ÖTV ve KDV’de bize indirim yapılmalı. Biz çiftçi olarak üretmekte her zaman her daim hazırız. Her türlü kötü şartta üretmeye devam ediyoruz. Bu yıl bambaşka bir yıl oldu. Mazot 4 kat arttı. Tarlamızı işlemekte zorluk yaşayacağız. Burada sadece biz kaybediyor gibi gözüksek de aslında ülkemiz kaybedecek. Bu destekler bize verilmezse 82 milyon vatandaşımız her akşam haberlerde pazar ve manav haberleri görmeye devam edecek. Biz üretirsek vatandaşımız ucuza yer ve raflar boş kalmaz, istediği zaman ürününü bulur. Bugün sadece ithal ürünle geçinilmez. Biz üreteceğiz ki iç piyasada vatandaşımız makul fiyatlarda gıda ürünü yesin. Biz üretmediğimiz takdirde her gün görüyorsunuz bugün yağda var, ekmekte, buğdayda oluyor. Biz ne kadar bir kilo fazla üretirsek dış bağımlılığımız azalır. Sadece mazot değil, gübre tarım ilaçları, elektrik su girdileri hepsi çok yükseldi. Bugün gübre kullanmazsak ne olur rekolte düşer." dedi.

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