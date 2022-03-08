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Manisalı üreticiler kapalı sistem sulama istiyor

İklim değişiklikleri sonrası su sorununun giderek büyüdüğüne dikkat çeken Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ Manisa’da acilen kapalı sistem sulamaya geçilmesi gerektiğini belirtti. Altındağ ayrıca üreticilerin kendi açtıkları sondajlardan DSİ tarafından belirlenen fiyatlar doğrultusunda sulama birlikleri tarafından alınan ücretlerin de alınmamasını talep etti.

Ekonomi 08.03.2022, 23:08
Manisalı üreticiler kapalı sistem sulama istiyor

İklim değişiklikleri sonrası su sorununun giderek büyüdüğüne dikkat çeken Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ Manisa’da acilen kapalı sistem sulamaya geçilmesi gerektiğini belirtti. Altındağ ayrıca üreticilerin kendi açtıkları sondajlardan DSİ tarafından belirlenen fiyatlar doğrultusunda sulama birlikleri tarafından alınan ücretlerin de alınmamasını talep etti.

Tarım sezonunun başlayacağı Manisa’da Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, üreticilerin en büyük sorunlarından biri olan sulamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Çiftçinin üzerinden bu yükü kaldırın”

Oda binasında meclis üyeleriyle birlikte açıklamada bulunan Altındağ, “Sulama Birliklerinin sondajlardan yeraltı suları kapsamında alınan ücretler büyük bir sorun. Üreticimiz burada sonuna kadar haklı. ‘Elektriğini ben getirdim, suyunu, sondajını ben çaktım’ diyorlar. Devlet Su İşleri tarafından belirlenen fiyatla sulama birlikleri geçen sene ruhsatı olanlara 17 TL fiyat talebinde bulundu. Bu 17 TL tek parça üzerinden ödeme yapıldı. Diğer vatandaşlarımız dekarda 30 TL yeraltı suyu kullanma bedeli adı altında ücret ödemek zorunda kaldı. Hizmet verilmeyen yerden ücret alınmaz. DSİ’nin kanalları tamamen bitmiş durumda. Suladığı alan yüzde 15-20 yoktur bile Demirköprü Barajından Menemen’e kadar. En son bakanımız geldiğinde bunu ilettik kendisine bir rapor halinde. 2-3 senedir uğraşıyoruz bunu bir an önce kaldıralım vatandaşın üzerinden yükü alalım dedik. Burada mazot gübre desteği dane mısırda 35 TL, üzümde 25 TL destek veriyorsunuz ama bizden 30 TL alıyorsunuz. O zaman bize hiç destek vermeyin biz de evrak koşturmayalım ve bu tür yerlere para ödemeyelim diye talepte bulunduk. Bu fiyatın bu sene 40 TL olacağını duyduk. Bunun yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz. Bu fiyatın hiç alınmamasını ve çiftçinin üzerinden bu yükün kaldırılmasını istiyoruz. Gereksiz yere alınan bu paranın alınmamasını talep ediyoruz" dedi.

“Manisa susuzluğa doğru gidiyor”

Yaşanan iklim değişiklikleri sonrası büyük bir su sorunu yaşandığına dikkat çeken Altındağ, “Geçen yıla göre bu sene yağmurlar bir miktar daha az. Önümüzdeki nisan yağmurlarına kaldık. İnşallah Cenab-ı Allah bu nisan yağmurlarını güzel ve bereketli bir şekilde verir de en azından yeraltı sularını kullanabiliriz. Gün geçtikçe Manisa’da susuzluğa doğru gidiyoruz. Geçen sene 30 metreden aldığımız su için yaz ortasında 40-50 metreye kadar indirdik. 30 metre olan sondajlar zaten kurudu. Bu konuda yapılabilecek en önemli ve öncelikli işimiz Demirköprü Barajından Menemen Ovasına olan alanda şimdiye kadar hiç yatırım yapılmadı. 1960-1970’lerde yapılan kanaletler durmakta. Bu suların birçoğu yollarda zayi olmakta. Kapalı sisteme geçilirse bu Demirköprü Barajındaki su bize yeter, su israf edilmemiş olur, boşa gitmez. O zaman elektriğe de ihtiyaç yok, sondaja da ihtiyaç yok. Bunun acilen hayata geçirilmesi lazım. Biz çiftçi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Manisa’da kapalı sistemin hayata geçirilmesi lazım. Manisa’ya göletler yapıldı ama bu susuz olan alanları sulu tarıma geçirmek için yapıldı. Sulu tarımın olduğu yerlerde hiçbir yatırım yapılmadı. Kuru olan araziler sulu tarıma çevrildi. Bu sistemin Manisa için yapılması gereken acil bir projedir.” diye konuştu.

Kapalı sistem sulamanın maliyetini kendilerinin hesaplayamayacaklarını dile getiren Altındağ, enerji açığının ve ihtiyacının son derece arttığı bir dönemde kapalı sistem sulama ile çok daha fazla tasarruf sağlanacağını ve suyun buharlaşmasının da önüne geçileceğini açıkladı.

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