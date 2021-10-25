banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
Aşı olanlara iki gün izin
Aşı olanlara iki gün izin
Kabine öncesi kritik görüşme!
Kabine öncesi kritik görüşme!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!

Manisalı üretici ’Biz zehir yetiştirmiyoruz’ deyip, çiğ ıspanak yedi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki ıspanak yetiştiricileri, yaşanan zehirlenme vakaları sonrası yaşanan "ıspanak krizine" tepki göstermek için kameralar karşısında çiğ ıspanak yedi.

Ekonomi 25.10.2021, 13:29
Manisalı üretici ’Biz zehir yetiştirmiyoruz’ deyip, çiğ ıspanak yedi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki ıspanak yetiştiricileri, yaşanan zehirlenme vakaları sonrası yaşanan "ıspanak krizine" tepki göstermek için kameralar karşısında çiğ ıspanak yedi.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki ıspanak yetiştiricileri, Giresun’da yedikleri ıspanakların arasında karışan avrat otu nedeniyle zehirlendikleri öne sürülen 6 kişinin haberleri sonrası yeni bir kriz yaşamanın eşiğine geldi. Yetiştirdikleri ıspanakları hallere satamadıkları ve bu nedenle fiyatların da düşmesi nedeniyle üreticiler dertli. Son baharın gözde ürünü ıspanak krizi vatandaşı tedirgin ederken, fiyatı ise Salihli Ovası’nda 1-1.5 liraya kadar düştü.

“Biz zehir değil, ıspanak yetiştiriyoruz”

10 yıllık ıspanak üretici Osman Akbaş, 2 yıldır ıspanak üzerinde yaşanan olaylardan dolayı zarar ettiklerini söyledi. Türkiye gündeminde olan ıspanak zehirlenmelerinden dolayı bu yıl hasadı gerçekleştiremediklerini, yetiştirdikleri ıspanakları satamadıklarını anlatan üretici Akbaş “Bu oyunlara kanmayın, bizim Salihli Ovası’nda yetiştirdiğimiz ıspanaklar gayet sağlıklı ıspanaklardır. İçerisinde herhangi bir yabancı ot, ilaç kalıntısı olmayan, tamamen doğal, saf ve temiz ıspanaklardır. Vatandaşlarımız şunu iyi bilsin, biz zehir değil, ıspanak yetiştiriyoruz. Yapılan üretici zehir yetiştiriyor haberleri algısına kanmayın. Çünkü kendimizin ürettiği ıspanakları bizler gönül rahatlığı ile yiyebiliyoruz. Bu ıspanaklar zehirli değil, ıspanağı biz 2 yıldır değil, 10 yıldır yetiştiriyoruz” diye konuştu.

“Yetiştirdiğimiz ıspanağı önce kendimiz tüketiyoruz” dedi, çiğ ıspanak yedi

Salihli Ovası’nda yaklaşık bin dekar alan ıspanak yetiştirdiğini anlatan üretici Aydın Turan “Her ne hikmetse biz tam ıspanak hasadına başladığımız zaman bir oyunlar dönüyor. Bu oyun ne oyunu, onu bilmiyorum. Biz yetiştirdiğimiz ıspanakları sağlıklı bir şekilde yiyebiliyoruz. Ürettiğimiz ürünleri önce kendi çocuklarımıza yediriyoruz, sonra pazarlara sevk ediyoruz. Bu ıspanak zehirli olsa, önce kendimiz zehirleniriz” dedi. Salihli Ovası’nda yetiştirdikleri ıspanakları İstanbul, Ankara ve İzmir’e gönderdiklerini belirten Turan “Bu ıspanakta herhangi bir ilaç kalıntısı yok. Ispanağa attığımız ilaç, domates, patlıcan ve bibere de atılıyor. Zehirli olsa, yetiştirdiğimiz, domates, biber ve patlıcanlarda zehirli” deyip kameralar karşısında çiğ ıspanak yedi. Tarlada çalışan işçilerden Yıldız Taş ise “Ben 30 yıldır ıspanak işinde çalışıyorum. Her gün evime götürüyorum, pişirip yiyorum. Bazı gün yıkamadan yiyorum yine beni zehirlemedi. Bu ıspanaklar tertemiz” dedi.

“Vatandaş gönül rahatlığıyla yesin”

Ispanak fiyatlarının tarlada 5 liradan, 1-1.5 liraya düştüğünü belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç “Birileri çıkıp ıspanak zehirli açıklaması yapıyor, maalesef çiftçinin ürettiği ürün elinde kalıyor. Salihli Ovası’nda yetişen ıspanak, inanın Türkiye’nin hiçbir yerinde yetişmiyor. Çiftçimiz bilinçli üretim yapıyor. Kullandığı ilaçları il ve ilçe tarım ile ziraat odasından bilgi alarak kullanıyor. Ovamızda yetiştirilen ıspanak, sofralarda gönül rahatlığı ile yenebilecek ürünlerdir. Biz bu ıspanağı, çocuklarımız ile birlikte yiyebiliyorsak, tüm Türkiye gönül rahatlığıyla tüketebilir. Biz bu konuda devletimizin çiftçimizin yanında olmasını, bu konunun üstüne gidilmesini, neler dönüyorsa açıklanmasını istiyoruz. Çünkü Salihli Ovası’nda 15 bin dekar alanda ıspanak yetiştiriliyor. Salihli Ovası üreticimiz zehir yetiştirmiyor, pırıl pırıl, gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz, tertemiz ıspanak yetiştiriyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2