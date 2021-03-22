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Manisalı çiftçilerin yağmur sevinci

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 4 gün süren yağışlar dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm üreticisi çiftçileri sevindirdi. Yağmurla birlikte eriyen kar sularının da Alaşehir ovasını beslediğini söyleyen Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, 2021 sezonunun bolluk ve bereket yılı olacağını söyledi.

Ekonomi 22.03.2021, 09:30
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Manisalı çiftçilerin yağmur sevinci

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 4 gün süren yağışlar dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm üreticisi çiftçileri sevindirdi. Yağmurla birlikte eriyen kar sularının da Alaşehir ovasını beslediğini söyleyen Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, 2021 sezonunun bolluk ve bereket yılı olacağını söyledi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 4 gün boyunca yağışlı hava etkili oldu. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani Üzümün yetiştiği 120 bin dekarlık Alaşehir ovası da yağışların ardından suya doydu. Dağlardaki kar sularının eriyerek ovaya dolmasıyla birlikte bağları suyla dolan çiftçiler sezona umutlu başladı.

Yağmurla birlikte gelen kar sularının da bağlara faydalı olduğunu belirten üzüm üreticisi Yaşar Avşar, "Yağmur yağdı, bereket yağdı. Bağlarımız bahçelerimiz için çok iyi oldu. Üzüm fiyatları 10 lira olduğu için seviniyoruz. Bu sefer de ilaç, gübre iki katına çıkıyor. İşçi masrafı, ilaç masrafı derken, çiftçinin cebinde hiçbir şey kalmıyor. Ricamız devletimizden biraz destek olması. Devletimizin tarıma daha çok destek vermesini bekliyoruz" derken, üretici Mesut Avşar ise "Bir türlü emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Devletimizin tarıma daha çok destek vermesi lazım" diye konuştu.

Yağmurlar nedeniyle toprağın suya doyduğunu belirten üretici Hüseyin Gömleksiz, "Bu sene yağmurla çok güzel oldu. Ağır ağır yağdı toprak suya doydu. Şimdiden sonra gelen derelerin sularını zebil etmemek lazım. Bağları sulamak lazım. Bağlara çok yararı olur. Dağdan gelen keçi koyun gübrelerini getirir. Devletin de bizlere desteğini fazlalaştırması lazım. Çünkü masraflarımız da çoğaldı. Gübreler pahalandı, ilaçlar pahalandı" dedi.

"2021 yılı bolluk ve bereket yılı olacak"

Mart ayının çiftçinin yüzünün güldürdüğünü belirten Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, "Ocak ve şubat aylarında soğuk ve yağışını alamayan bölgemizde mart ayında yeterli soğuğu ve suyu almış durumdadır. Son günlerde yağan yağmurlar dolayısıyla da şu anda bölgemizde suyu aldığını düşünüyoruz. Aynı zamanda dağdan gelen kar sularıyla da imkanı olan çiftçilerimizin bağlarını sulaması gerekir. Çünkü dağdan gelen sularımız mineralli ve bol vitaminlidir. Mart ayında yağan yağmurlarımız bağların yanı sıra arpa, buğday ve bütün tarım ürünlerine de faydası olmuştur. Hepimizin bildiği gibi tarım ürünlerinde her yıl girdi fiyatları artmaktadır. Bu artışlara istinaden de bu ürünlerimize yıllardır söylediğimiz gibi gübre, mazot ve ilaç bazında devletimizin üreticilerimize destek vermesini talep ediyoruz. İnşallah 2021 yılı bolluk ve bereket yılı olacak" diye konuştu.
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