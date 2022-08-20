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Manisa’da topu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik.” dedi.
Manisa’da topu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik.” dedi.
Manisa’da topu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik.” dedi.
Ekonomi 20.08.2022, 18:23
Manisa’da topu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını 27 lira olarak belirledik.” dedi.