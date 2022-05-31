Manisa’da petrol sevinci

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi’nde çiftçi Mustafa Yüksel’in zeytin tarlasındaki sondaj kuyusundan çıkan siyah ve yanıcı maddede çok kaliteli petrol olarak tespit edildi.

Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi’nde bir çiftçiye ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan yanıcı ve petrole benzer siyah sıvı ile ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinin (TPAO) analiz sonuçları açıklandı. TPAO’nun analiz sonucuna göre, çıkan sıvının yüzde 94’ü su, yüzde 6’sı ise petrol olduğu öğrenildi. Çıkan sonuçlara göre, TPAO’nun bölgede sondaj çalışması yapacağı öğrenildi.

Salihli’ye bağlı Yağbasan Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mustafa Yüksel’in tarlasındaki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvıdan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri 2 gün önce numune almıştı. Analiz sonuçları ile ilgili müjdeli haberi ise AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen verdi. “Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi” diyen Bilen, “Alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen siyah sıvının yüzde 94’u su, yüzde 6’sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi. TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlatacak. İnşallah büyük bir oranda rezerve ulaşırız” diye konuştu.