Manisa Demirci Güveli Barajı bölge çiftçisine 2 milyon lirayı aşkın katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Manisa’da hayata geçirilecek Demirci Güveli Barajı’nın bölge çiftçisine yılda 2 milyon 290 bin liralık katkı sağlaması hedefleniyor.

DSİ tarafından, bölgedeki tarım faaliyetlerin gelişmesi kapsamında hayata geçirilen Manisa Demirci Güveli Barajı’nın yüzde 84 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı. Söz konusu proje ile bölge çiftçisine 2021 fiyat endeksine göre yılda 2 milyon 290 bin liralık katkı sunması amaçlanıyor.

Manisa Demirci Güveli Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Güveli Barajı’nda şu anda % 84 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmış bulunmaktayız. Hedefimiz yılsonuna kadar barajı tamamlayarak Manisalı üreticilerimizin hizmetine sunabilmek ifadelerini kullandı.

Demirci Güveli Barajı’nda gövde dolgu çalışmalarının tamamen bittiğini ifade eden Yıldız, “Barajın gövdesi için şu ana kadar yaklaşık 240 bin metreküp dolgu yaptık. Dolu savak ve vana odası imalatlarımız ise devam ediyor. 2021 yılı performans hedeflerimiz arasında yer alan Güveli Barajı’nda bu kış su tutmayı amaçlıyoruz” bilgisini verdi.

Güveli Barajı’nın temelden yüksekliğinin 31 metre olacağını kaydeden Yıldız, barajın 690 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacağını belirten Yıldız, “Güvenli Barajı bin dekar araziye can suyu sağlanacak. Bölge çiftçisine 2021 rakamlarıyla yılda yaklaşık 2 milyon 290 bin lira daha fazla kazandıracak” değerlendirmesini yaptı.