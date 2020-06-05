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“Maliyetleri kısayım derken geleceğinizi karartmayın”

Prof. Dr. A. Ercan Gegez’ den, koronavirüs pandemisine karşı ayakta kalmanın yolunu maliyet azaltıcı önlemlerde arayan şirketlere uyarı geldi: “Bugünü düşünmeden kısılan maliyetlerin, uzun dönemde size rekabetçi maliyetleri olur. Maliyet kısıtlamaları çok departmanlı kurullarla yapılmalı. Özellikle KOBİ’lerde tek bir kişi veya departmanın bu kararları vermesine izin verilmemeli.”

“Maliyetleri kısayım derken geleceğinizi karartmayın”

Prof. Dr. A. Ercan Gegez’ den, koronavirüs pandemisine karşı ayakta kalmanın yolunu maliyet azaltıcı önlemlerde arayan şirketlere uyarı geldi: “Bugünü düşünmeden kısılan maliyetlerin, uzun dönemde size rekabetçi maliyetleri olur. Maliyet kısıtlamaları çok departmanlı kurullarla yapılmalı. Özellikle KOBİ’lerde tek bir kişi veya departmanın bu kararları vermesine izin verilmemeli.”

05 Haziran 2020 Cuma 10:11
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“Maliyetleri kısayım derken geleceğinizi karartmayın”

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Ercan Gegez, koronavirüs pandemisinin yol açtığı çalkantıda ayakta kalmaya çalışan firmalara önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Firmaların birincil görevinin çalışanların sağlığı olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Gegez, “Bunun maliyeti olmaz. Pandemi süresince firmaların, çalışanların sağlığı konusunda alacağı her türlü önlem, içsel müşteri tatmininin artmasını sağlayacaktır” dedi. İş yerlerinde alınan önlemlerin, çalışanlara açık ve şeffaf bir şekilde duyurulmasının önemine de değinen Prof. Dr. Gegez, “Yöneticilerin çabaladığını gördükçe çalışanlar da fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Şirketler, pandemi kriziyle mücadelenin ortak bir mücadele olduğunu vurgulamalı ve çalışanların geleceğe umutla bakmasını sağlamalı” değerlendirmesini yaptı.
Prof. Dr. A. Ercan Gegez, video konferans ve online toplantıların bazen normal toplantılardan bile daha zor olabileceğini vurgulayarak, evden çalışanlara tatildelermiş muamelesi yapılmaması gerektiğini belirtti. Firmaların sadece çalışanlarına ve müşterilerine değil, aynı zamanda topluma karşı sorumlulukları olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Gegez, “Her kurum, pandemi ile mücadelede topluma nasıl katkı sağlayabileceğini planlayarak uygulamaya geçirmeli. Artık, toplumu görmezden gelen firmaların hayatta kalma şansları azalıyor. Tüketici, toplumdan uzak firmalardan uzaklaşıyor ve pandemi döneminde kendisine destek olan firmaları da bunu kısa vadeli dönemde fırsata çevirip para kazanmak isteyen firmaları da unutmayacak” dedi.

“Sanal mağazaları olmayan firmalar bir daha düşünmeli”

 

Pandemi döneminde maliyetlerin gözden geçirilmesinin önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Gegez, “Firmalar, maliyetlerin düzenlenmesi durumunu gözlerini karartarak yapmamalı. Bugün düşünmeden kısılan maliyetler uzun dönemde rekabetçi maliyetler haline gelir. Maliyet kısıtlamaları çok departmanlı kurullarla yapılmalı. Tek bir kişi veya departmanın bu kararları vermesine izin verilmemeli, farklı fikirlerin çarpışması sağlanmalı” diye konuştu.

Pandemi döneminde yüz binlerce yeni kredi kartının ilk defa internetle tanıştığını da hatırlatan Prof. Dr. Gegez, elektronik ticarete uygun ürünlere sahip olup bugüne kadar bundan uzak duran firmaların artık sanal ortamda da var olmayı düşünmeleri gerektiğinin altını çizdi. Pandemi sürecinin radikal dönüşümlerin fırsatı olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. A. Ercan Gegez, geçmişte yapılmak istenip de yapılamayanların bu dönemde hayata geçirilebileceğini belirtti.

“Artık, firmanızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyen Prof. Dr. A. Ercan Gegez, “Kurum kültürleri değişmeye başlayacak. Firmalar bir süre sonra pandemi hafiflediğinde bile toplantılarını internet üzerinden yapmaya devam edeceklerini görecekler. Bunun da ötesinde bu dönem kaynaklı pek çok değişimi yaşayacaklar” öngörüsünde bulundu.

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