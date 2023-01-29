Malezya’ya ihracatta hedef 1 milyar dolar

Ege İhracatçı Birlikleri, 2023 yılının en büyük Ticaret Heyeti Organizasyonunu 12-15 Mart 2023 tarihlerinde Malezya’ya gerçekleştirecek. Malezya’ya 453 milyon dolar olan ihracatta yeni hedef 1 milyar doları aşmak.

Avrupa pazarındaki resesyon beklentisi nedeniyle ihracat pazarlarını çeşitlendirmek isteyen Ege İhracatçı Birlikleri, Ticaret Bakanlığı koordinesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile iş birliğinde; dünya nüfusunun yüzde 40’ının yaşadığı Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’ya erişimde kilidi açacak ülkelerin başında gelen Malezya’ya ihracatını artırmak için harekete geçti.

Eskinazi: "Hedefimiz Malezya’ya dış ticaret açığını azaltmak"

Malezya’nın 538 milyar dolara ulaşan dış ticaret hacmiyle güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin Malezya’ya 2022 yılında yaptığı 453 milyon dolarlık ihracata mukabil, 3,5 milyar doların üzerinde ithalat yaptığını, 3 milyar doları aşan dış ticaret açığını minimize etmek için Malezya Ticaret Heyeti Organizasyonu yapma kararı aldıklarını dile getirdi. Malezya’nın Kuala Lumpur şehrine yönelik yapacakları genel nitelikli fiziki bir ticaret heyetinin tüm sektörlere açık olduğunu aktaran Eskinazi, "Malezya ekonomisi sürekli büyüyen, enflasyon rakamlarının yüzde 2,5 seviyelerinde olduğu, işsizliğin yüzde 4’lerde kaldığı, alım gücünün yüksek olduğu bir ekonomi. Ticaret Bakanlığımızın ’Hedef Pazarlar ve Uzak Ülkeler Stratejisi’yle örtüşen bir pazar. İhracatçılarımızı Malezya Ticaret Heyeti organizasyonumuzda güçlü bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

"1 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyoruz"

Türkiye’nin 2022 yılında 254 milyar dolarlık ihracata imza attığını hatırlatan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’nin Malezya’ya ihracatında öne çıkan sektörler; demir-çelik, mücevher, halılar, makineler, mineral yakıtlar, kimyasallar, meyveler, elektrikli makineler, çimento toprak ürünleri. Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatta ise gıda sektörlerimiz Malezya’ya ihracatta çok daha güçlü. İhracatta sektörel zenginliğimiz çok fazla. Malezya pazarında yapacağımız çalışmalarla kısa vadede Malezya’ya ihracatta 1 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyoruz."

Egeli ihracatçılar Malezya’ya ihracatlarını daha fazla artırdı

Türkiye’den Malezya’ya yapılan ihracat 2022 yılında yüzde 8’lik artışla 453 milyon dolara ulaşırken, Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin Malezya’ya yaptığı ihracat yüzde 26’lık artışla 28 milyon dolardan 36 milyon dolara tırmandı. Egeli ihracatçılar, 2022 yılında Malezya pazarında daha başarılı bir performans ortaya koydu. Ege İhracatçı Birliklerinden Malezya’ya yapılan ihracatı sektörler bazında irdelediğinde; hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü 21,5 milyon dolarlık ihracatla açık ara birinci olurken, ikinci sırada 2,5 milyon dolarlık performansla madencilik sektörü yer aldı. Taşıt araçları sektörü 2,1 milyon dolarlık, kuru meyve sektörü 1,7 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ise 1,6 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştı.