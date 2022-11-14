Malezya’daki PV projesi için modül tedariki sağlanıyor

JA Solar, Malezya’nın önemli tek eksenli izleme güneş hücreleri ya da güneş panelleri sayesinde Güneş’ten elektrik elde etme yöntemi olab PV projesi için tüm modülleri sağladığını açıkladı.

Yüksek performanslı PV ürünleri üreticisi JA Solar tarafından tedarik edildiği 116 MW fotovoltaik (PV) projesi Malezya Marang’da faaliyete başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited’in (Huadong Engineering) yüklenici olduğu projede sadece JA Solar’ın DeepBlue 3.0 çift taraflı çift camlı modülleri kullanılıyor. Bu proje, Malezya’da şimdiye kadarki en büyük tek eksenli izleme PV projesi. Malezya Yarımadası’nın doğu kıyısındaki Terengganu eyaletinde yer alan proje toplam 116 MW kurulu kapasiteye sahip ve yaklaşık 600 hektarlık bir alanı kapsıyor. Projenin yılda 220 milyon kWh elektrik sağlaması ve 200 bin hanenin ihtiyacını karşılayarak standart kömürün yakılmasını yılda 80 bin ton ve karbon emisyonlarını yılda 200 bin ton azaltması bekleniyor. Şirket tarafından üretilen DeepBlue 3.0 gelişmiş PV modülleri, şirket tarafından Mayıs 2020’de piyasaya sürüldü. Ürünlerin 2020’den Haziran 2022’ye kadar dünya çapındaki kümülatif sevkiyatları toplam 24 GW’a ulaştı. Şirket, değişen pazar taleplerini karşılamak amacıyla kendi teknik araştırma ve yeniliklerini güçlendirerek PV modüllerinin güç üretim performansını sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyor.