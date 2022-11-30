Malatya’da meyve fidanı atağı

Türkiye’nin önemli sertifikalı meyve fidanı üretim merkezlerinden biri olan Malatya, 2021 yılında üretilen dört milyon sertifikalı meyve fidan ile ilk beş il arasında yer alırken, ihracata uygun meyve fidanlarının üretilebilmesi için ise doku kültürü laboratuvarı kurulması çalışmalarına başlandı.

Başta "şarka virüsü" olmak üzere kayısının hastalık ve zararlılardan korunması için Elazığ, Şanlıurfa ile birlikte "korunmuş bölge” ilan edilen kentte kayısının yanı sıra badem, elma ,armut ve şeftali gibi çeşitlikte birçok sertifikalı meyve fidanı üretimi yapılıyor.

“Üretimde ilk beş il arasındayız”

Malatya’nın 2021 verilerine göre ülke genelinde en fazla üretim yapan kentler arasında yer aldığını belirten, Malatya Fidancılar ve Peyzajılar Sitesi Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe” Eskiden bizler küçük ölçekli üreticilerdik 30 yıl önce iki bin fidan üretimi yapabilirken şimdilerde ise beş milyon fidan üretebiliyoruz. 2021 verilerine göre Malatya fidan üretiminde Türkiye’de 5’inci sıraya yükselmiştir. Üretimin bir milyon 500 bini kayısı fidanından oluşurken, 500 bin badem, 200 bin elma, 100 bin şeftali ile bir çok deşik çeşitte meyve fidanı üretimi yapılmıştır. Bu üretim sürecinde bizlere destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz" dedi

“Büyük çaplı üretim yapıyoruz”

Kent genelinde sertifikalı meyve üretimi yapan 43 ayrı firmanın bulunduğunu kaydeden Türkiye Fidan Üreticiler Birliği (FÜAB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Turhan ise “Türkiye’de ilk beşe giren büyük çaplı üretim var. Malatya olarak üretimde ilk beş il arasındayız. Yaklaşık üç buçuk milyon fidan üretimi yapıyoruz. Fidan üretimlerinin yaklaşık yüzde 70’ini kayısı ve badem oluşurken, elma, erik, şeftali, badem, armut ve diğer meyve fidanlarının da üretimlerini yapıyoruz. Malatya’daki fidan üretimi diğer illerden çok farklı bunun sebebi ise Malatya korunmuş bir bölge Türkiye’de üç tane korunmuş bölge var. Şarka virüsünden, hastalıklardan ari bir il olarak Şanlıurfa, Elazığ ve Malatya. Burada sağlıklı, hastalıklardan ayrı fidanlar üretiliyor. Bu fidanları yurtiçi ve yurtdışına gönderimi yapılıyor" ifadelerini kullandı

“Doku kültürü laboratuvarı için çalışmalara başladık”

Başta Avrupa olmak üzere Türkiye Cumhuriyetlerine ihracatın önü açmak için doku kültürü laboratuvarı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Turhan, "Yurt dışı fidan gönderiminde sıkıntı oluyor. Biz doku kültürü ile fidan üretimi yapamıyoruz. Çünkü önümüzde bir engel var. sert çekirdekli materyalin Malatya’ya girişi yasak. Bununla ilgili bir toplantı düzenledik. Fidan Üreticileri ve Süs Bitkileri Malatya Kooperatifi, Büyükşehir Belediyesi, Meyvecilik Araştırma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dörtlü bir grup olarak çalışıyoruz. En kısa zamanda Malatya’da doku kültü laboratuvarı oluşturarak Malatyalı çiftçilerin ihtiyacı olan doku kültüründen materyalleri üretmeye başlayacağız. Bu da Avrupa’ya Türkiye Cumhuriyetlerine ihracatın önünü açacak ve diğer illerle rekabeti sağlayacak çok önemli bir konu. “ diye konuştu

Çiftçilere de sertifikalı fidan almaları konusunda uyarı da bulunan Turhan fidan fiyatların ise türüne göre 40 ila 50 TL aralında değişiklik gösterdiğini söyledi.