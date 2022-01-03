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Malatya’da bir yılda 347 milyon dolarlık kayısı ihracatı

Dünya kayısı başkenti Malatya’da 2021 yılında kuru kayısı ihracatında son 5 yılın ihracat rekoru kırılarak 90 bin kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi ve 347 milyon 905 bin dolar gelir elde edildi.

Ekonomi 03.01.2022, 14:07
Malatya’da bir yılda 347 milyon dolarlık kayısı ihracatı

Dünya kayısı başkenti Malatya’da 2021 yılında kuru kayısı ihracatında son 5 yılın ihracat rekoru kırılarak 90 bin kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi ve 347 milyon 905 bin dolar gelir elde edildi.

2021 Aralık ayında 8 bin 924 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi ve buna karşılık yaklaşık 42 milyon 741 dolar da gelir elde edildi.

2021 yılı kuru kayısı ihracatını değerlendiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2021 yılında ihracat gelirlerinde artış olduğuna değinerek, “ 2021 Aralık ayında 8 bin 924 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik ve bunun karşılığında da yaklaşık 42 milyon 741 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. 2020 yılı Aralık ayına göre hem ihracat miktarımızda bir artış hem de ihracat rakamlarımızda gelirlerimizde de çok önemli bir artış söz konusu” dedi.

“ Ülke ekonomisine ve Malatya’mıza 196 milyon 633 bin dolar gelir getirmiş olduk”

Belirledikleri hedefe doğru emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Özcan, “ Biz her fırsatta 2021 yılının Ağustos ayında koymuş olduğumuz hedef 100 bin ton ihracat ve 500 milyon dolar gelir hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğimizi ifade etmiştik. Son Aralık ayındaki ihracat rakamlarımızın ortalamasının da 5 dolara yakın olduğunu açıkladığımız rakamlarla da ortaya koymuş olacağız. Bizim için en önemli ihracat rakamlarımızda 2021 Ağustos 1 ve 2021 yılının Aralık 31’i bizim için sezon diye adlandırdığımız dönemde kuru kayısı ihracatında çok önemli rakamlara ulaştık. 2021 yılının Ağustos ve Aralık ayı içerisindeki 5 aylık dönemde 46 bin 394 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraber de hem ülke ekonomisine hem de Malatya’mıza 196 milyon 633 bin dolar da gelir getirmiş olduk. 2020 yılının verilerine baktığımız zaman hem ihracat miktarlarımızda 3 bin ton artış sağlamış olduk hem de ihracat gelirlerimizde de yaklaşık 60 milyon dolar daha fazla gelir getirmiş olduk” şeklinde konuştu.

“ 115 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz”

Özcan, ihracat rakamlarında son 5 yılın rekorunu kırdıklarının altını çizerek, “ 2021 yılında toplamda 90 bin 203 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmişiz. 347 milyon 905 bin dolar gelir elde etmişiz. Son 5 yılın rekorunu kırdık bu yıl. Her fırsatta dünyaya her yıl yaklaşık 110- 115 ülke arasında ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da ilk beş ayda Ağustos ve Aralık ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri bizim en önemli alıcılarımızdan bir tanesi ve 5 bin 940 ton Amerika Birleşik Devletlerine ihracat gerçekleştirdik ve 27 milyon 719 bin dolar da gelir elde ettik” diye konuştu.

Özcan, 2017-2021 yılları arasında 467 bin 862 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdiklerini ve buna karşılık, ülke ekonomisine ve Malatya’ya 1 milyar 384 milyon dolar gelir elde ettiklerini belirtti.

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