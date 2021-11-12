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Malatya Ticaret Borsası, Dünya Kayısı Merkezi projesinden çekildi

Dünya kayısı başkenti olan Malatya’da hayata geçirilecek olan ‘Dünya Kayısı Merkezi’ projesi kayısı esnafını ayağa kaldırdı. Kendileri için yapılan yeni Şire Pazarı’ndaki iş yerlerinin fahiş fiyatla satıldığını açıklayan kayısı esnaflarını temsil eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bugün itibariyle projeden çekildiklerini açıkladı.

Ekonomi 12.11.2021, 23:17
Malatya Ticaret Borsası, Dünya Kayısı Merkezi projesinden çekildi

Dünya kayısı başkenti olan Malatya’da hayata geçirilecek olan ‘Dünya Kayısı Merkezi’ projesi kayısı esnafını ayağa kaldırdı. Kendileri için yapılan yeni Şire Pazarı’ndaki iş yerlerinin fahiş fiyatla satıldığını açıklayan kayısı esnaflarını temsil eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bugün itibariyle projeden çekildiklerini açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Kayısı Kent ve Ticari Merkez Projesi” yaklaşık 600 milyon TL’ye mal olacak. Hazırlanan projenin hayata geçmesi ile kent merkezindeki eski Şire Pazarı buraya taşınacak. Ancak projenin sürdüğü bu süreçte esnaflar kendilerine sunulan yeni iş yerleri fiyatlarının fahiş fiyatla satıldığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Eski şire pazarında toplanan çok sayıda kayısı esnafı yaptıkları basın açıklaması ile yaşanan bu duruma tepkilerini dile getirdi. Burada konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, önceki gün yeni Şire ve Buğday Pazarıyla ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu saatten sonra nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi toplantı yaparak karara bağladık. Yapmış olduğumuz istişarenin sonucunda Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaka Mahallesi’nde inşa ettiği yeni Şire ve Buğday pazarından çekilme kararı aldık” dedi.

Yaşanan bu süreçte yaptıkları tüm görüşmelerden sonuç alamadıklarını ifade eden Özcan, “Gerek Belediye Başkanı, gerekse oradaki idarecilerle yapmış olduğumuz bütün görüşmelerden sağlıklı bir sonuç alamadık. Şire ve Buğday Pazarı esnafları için sosyal bir proje olarak başlatılan ve kamuoyuna böyle lanse edilen bu projenin daha sonrasında tamamen ticari çıkar amaçlı bir hale dönüştüğünü hep birlikte gördük. Ortaya çıkan fiyatları çok fahiş ve çok yüksek olduğunu hep birlikte yaptığımız inceleme ve araştırmalar sonunda da ortaya koyduk” ifadelerine yer verdi.

Yeni bir pazar yerinin Malatya’nın önemli bir ihtiyacı olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini de belirten Özcan, ancak gelinen noktada pazardaki kayısıcıların ekonomik açıdan mağdur edilmesi nedeniyle net tavır göstererek projeden çekildiklerini söyledi. Kamuoyuna yapılan tüm açıklamalarda yeni pazarın kayısı ve buğday pazarı esnafı için yapıldığının belirtildiğini ifade eden Başkan Özcan, “Ama bu saatten sonra biz mevcut bulunduğumuz yerde hizmet vermeye devam edeceğiz. Hiçbir güç siz istemediğiniz sürece götüremez. Biz bunu Belediye Başkanı’yla da konuştuk. Bundan sonra artık konunun tarafları düşünsün. Biz mevcut bulunduğumuz alanlarda hizmet vermeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir sıkıntımız yok. 20 yıldır biz burada hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.

Tek amaçlarının Malatya kayısısının dünyanın en prestijli ürünlerinden biri olması olduğunu kaydeden Özcan, “Bu kadar kıymetlenmiş bir ürünün bu kadar yetersiz bir alanda hizmet vermesi, bu kadar esnafımızı ve tüccarımızın özellikle daha rahat daha temiz ve daha prestijli bir alanda hizmet vermesi sağlamak yine de bizim görevimizdir. Bunun içinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Yani biz yeni bir tesisten vazgeçmiş değiliz. Ama bunu başka imkanlarla gerçekleştireceğiz. Başka modeller geliştireceğiz. Bu konuda da bizden desteğinizi çekmeyin. Aslan yattığı yerde belli olur. Ortaya bir mağduriyet koyalım diye yapmadık bu işleri. Bizim bütün amacımız sizi gerçekten size yakışır. Malatya kayısısının tüccarına yakışır bir alana taşımaktır“ ifadelerine yer verdi.

Malatya Ticaret Borsası olarak iyi niyetle 2 yıldır projenin hayata geçmesi ve sağlıklı bir fiyatlandırma olması adına mücadele ettiklerini dile getiren Özcan, “Siz bize güvendiniz, inandınız. Bu noktaya kadar geldik” diye konuştu.

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