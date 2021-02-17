Malatya Şeker Fabrikası’nda son 40 yılın rekoru kırıldı

Türkşeker Malatya Şeker Fabrikası, 2020/2021 üretim döneminde 68 bin ton şeker üreterek son 40 yılın rekorunu kırdı.

Şeker sanayisinin 15’inci şeker fabrikası olan Türkşeker Malatya Şeker Fabrikası’nda 1 Eylül’de başlayan 159 günlük maraton sona erdi. Son 20 yılın en uzun soluklu maratonunun yaşandığı 2020/2021 üretim dönemi sonunda şeker üretimi son 40 yılın rekorunu kırdı. Tüm zamanların en çok pancarının işlendiği bu üretim döneminde fabrikanın şeker üretimi bir önceki yıla göre yüzde 29 arttı. Fabrika, bu dönemde 68 bin ton şeker üreterek tarihi bir rekora imza attı.

Son 40 yılın en yüksek üretim değerlerini yakalayan Türkşeker Malatya Şeker Fabrikası, toplam 500 milyon lira katma değer oluşturarak şehrin ekonomisine de katkıda bulunmuş oldu.