Malatya Şeker Fabrikası’nda hedef 60 bin ton şeker üretimi

6 Eylül’de pancar alımlarına başlayan Malatya Şeker Fabrikası’nda üretim çalışması hummalı bir şekilde sürüyor. Fabrikada, bu yıl tahmini olarak 470 bin ton pancarın işlenerek 60 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor.

Malatya Şeker Fabrikası’nda eylül ayında başlayan pancar alım kampanyası ile birlikte üretim, 24 saat aralıksız sürüyor. Fabrikada şu ana kadar çiftçilerden alınan 270 bin ton pancar işlenerek 18 bin ton şeker üretimi yapıldı ve piyasaya sürüldü.

Fabrikadaki üretim ile ilgili bilgiler veren Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, bugüne kadarki üretimde 40 bin ton yaş küspe ile 7 bin ton melas üremini de gerçekleştirdiklerini söyledi. Kampanyanın çok verimli ve sağlıklı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Murat, “Şu ana kadar hiçbir aksaklık olmadan üretime devam ediyoruz. Çiftçilerimizden yaklaşık 200 bin ton pancarımız kaldı’’ ifadelerini kullandı.

Soğuk havalarda pancarın içindeki şeker oranının arttığını ifade eden Murat, "Son bir kaç gündür havaların yağışlı olması hem çiftçilerimizin hem bizim açımızdan sevindirici bir durum çünkü pancar bilindiği gibi soğuk iklim bitkisi. Havaların soğuması ile birlikte pancarın içindeki şeker oranının artacak olması sebebiyle çitçilerimiz de daha fazla kazanç sağlayacak. Bilindiği gibi pancarın içindeki şekere göre fiyat veriyoruz. Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız 420 lira gibi çok güzel bir rakam verdi. Bu 16 polara karşılıktı ama havaların soğumasıyla polar daha da artacak, çiftçilerimiz iyi para kazanacak’’ dedi.

Pancarın şekere dönüşü sırasında elde edilen küspe ile ilgili de taleplerin çok olduğunu kaydeden Murat, "Bu seneki küspe satışlarımız çok iyi. 1 tonluk, 500 kiloluk ve 40 kiloluk şeklinde piyasaya küspe satıyoruz. Çok büyük bir talep var. Şu anda ürettiğimiz küspenin tamamını sattık. Bundan sonra da çıkacak küspenin tamamı satılacak gibi gözüküyor’’ diye konuştu.

Bu yılki hedeften de bahseden Başkan Murat, bu yıl 470 bin ton pancar alımı, karşılığında ise 60 bin ton şeker, 150 bin ton küspe ve 20 bin ton melas elde etmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.