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Malatya kayısısı altın yılını yaşıyor

Türkiye’nin Coğrafi İşaret belgesi alan 7 üründen biri olan Malatya kayısısının pazar fiyatı 70 TL’yi gördü.

Ekonomi 30.11.2021, 11:44
Malatya kayısısı altın yılını yaşıyor

Türkiye’nin Coğrafi İşaret belgesi alan 7 üründen biri olan Malatya kayısısının pazar fiyatı 70 TL’yi gördü.

Lezzeti dünyaya yayılan ve 115 ülkeye ihraç edilen Malatya kayısısı bu yıl adeta altın yılını yaşıyor. Kayısıda bu yıl rekoltesinin düşük olması, yurt dışında kuru kayısıya talebin artması ve dolar kurundaki yükselişin de bu artışa etkisinin olduğu biliniyor.

Üreticinin ihracatçıya ulaşmasında etkin rol oynayan Malatya kent merkezindeki Şire Pazarı’nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 70 TL’ye satıldı. Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl değer gören kayısı, doların yükselmesiyle birlikte daha da değerli hale geldi. Şire Pazarı esnafı ise uzun yıllardır düşük olan kayısının hak ettiği fiyatı bulduğu için memnun.

“Kayısı Malatyalılar için önemli gelir kaynağı”

Kayısı işletmecisi İrfan Yılmaz, kayısıdaki fiyat artışlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dolar yükselince buna bağlı olarak kayısıda yükseldi. Kayısı geçen yıl 30 TL idi, bu yıl 65-70 TL. Üretim için, Malatyamız için harika bir şey oldu. Kayısının emeği çok. Masrafını kurtarmıyordu. Bir kayısının satış haline getirilmesi için en az 5-10 kez çiftçimizin elinden geçmesi gerekiyordu. Ben hak ettiği yeri bulduğunu düşünüyorum. İnşallah düşmez. Malatyamızda düğün olsun, nişan olsun kayısı hasadından sonra yapılır. Çünkü kayısı Malatya’mızın bir gelir kaynağı” dedi.

Dolar ve eurodaki artışla birlikte kayısı fiyatının da yükseldiğini belirten esnaf Fatih Yaşar ise “Kayısıdaki fiyat artışı dolar ve euronun yükselmesiyle birlikte yükseldi. Şu an jumbo gün kurusu 65 TL civarında. Sarı jumbo kayısımız da 70 TL civarında işlem görüyor. Biz üretici olarak memnunuz. Üreticimiz de kazanıyor, tüketicimizden de güzel talep var. Bu şekilde devam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İşletmeci Musa Akbulut da altın ve doların yükselmesi kayısıya büyük bir etkisinin olduğunu belirterek, “Çiftçimiz altın çıktı, dolar çıktı, neden kayısı çıkmasın diyor. Kayısı da değer kazandı. Kayısı biraz daha pahalı oldu. Doların yükselmesi her şeyde etkili oldu, her şeyin fiyatının yükselmesine sebep oldu” diye konuştu.

“Fiyat artışı tüketimde azalmaya sebep olacak”

Kayısı fiyatlarının yükselmesinin üretici için iyi olduğunu fakat tüketici için çok iyi olmadığını vurgulayan işletmeci Mehmet Adıyaman ise “İşletmeci olarak şöyle söyleyebilirim, kayısının belli bir fiyata yükselmesi üretici için, köylü için iyi bir şey. Benim görüşüme göre, fiyatın yüksek olması tüketimde azalmaya sebep olan bir şey. Çünkü temel gıda gibi değil. Tabii kayısı direkt ihracata giden bir ürün olduğu için doların yükselmesi kayısının yükselmesine sebep oluyor” dedi.

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