banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yeni genelgeyle işte marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak?
Yeni genelgeyle işte marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak?
Doğal gaz ocak ayından bugüne 6'ıncı kez zamlandı
Doğal gaz ocak ayından bugüne 6'ıncı kez zamlandı
Restoranların açılışını havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutladı
Restoranların açılışını havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutladı
Metin Kıratlı'dan 'Sedat Peker' açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı
Metin Kıratlı'dan 'Sedat Peker' açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı

Makarna ve bulgur ihracatına kısıtlama getirildi

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliği ile şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle da dahil olmak üzere makarna, bulgur ve buğday irmiği ihracatı için izin şartı getirildi.

Ekonomi 01.06.2021, 09:06
Makarna ve bulgur ihracatına kısıtlama getirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliği ile şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle da dahil olmak üzere makarna, bulgur ve buğday irmiği ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

Söz konusu listede yer alan malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekiyor.

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) verilerine göre 2019 yılında Türkiye’nin makarna ve durum buğdayı ihracatı 651 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Salgının etkili olduğu 2020 yılında ise bu rakam 814 milyon dolara yükselmişti.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu