Makarna ve bulgur ihracatına kısıtlama getirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliği ile şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle da dahil olmak üzere makarna, bulgur ve buğday irmiği ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

Söz konusu listede yer alan malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekiyor.

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) verilerine göre 2019 yılında Türkiye’nin makarna ve durum buğdayı ihracatı 651 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Salgının etkili olduğu 2020 yılında ise bu rakam 814 milyon dolara yükselmişti.