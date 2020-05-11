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MAHLE klima servis cihazına Red Dot Ödülü

Jüri kararıyla: MAHLE, Red Dot Ödülüne layık görüldü: ACX 480 klima servis cihazı 2020 Ürün Tasarımı kategorisi. Red Dot, dünya çapında tasarım alanında en çok rağbet gören kalite işaretlerinden bir tanesi. MAHLE servis cihazı, sıradışı tasarım kalitesi ile yeni Akıllı Ürünler ana kategorisinde onaylandı. ACX 480, modern ve şık estetiği ve ergonomik ve sezgisel çalışma konsepti ile öne çıkıyor. Servislerde araç iklimlendirme sistemlerinin bakımı bu sayede yüzde 50’ye kadar hızlanıyor.

MAHLE klima servis cihazına Red Dot Ödülü

Jüri kararıyla: MAHLE, Red Dot Ödülüne layık görüldü: ACX 480 klima servis cihazı 2020 Ürün Tasarımı kategorisi. Red Dot, dünya çapında tasarım alanında en çok rağbet gören kalite işaretlerinden bir tanesi. MAHLE servis cihazı, sıradışı tasarım kalitesi ile yeni Akıllı Ürünler ana kategorisinde onaylandı. ACX 480, modern ve şık estetiği ve ergonomik ve sezgisel çalışma konsepti ile öne çıkıyor. Servislerde araç iklimlendirme sistemlerinin bakımı bu sayede yüzde 50’ye kadar hızlanıyor.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:47
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MAHLE klima servis cihazına Red Dot Ödülü

MAHLE Aftermarket Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetim Başkan Yardımcısı Olaf Henning, şöyle ifade ediyor: “MAHLE klima servis cihazları imalatında 30 yılı aşkın deneyime sahip. ACX 480 cihaz tasarlanırken servislerin ihtiyaçlarına özellikle çok önem verdik: kolay işletme, fonksiyonel tasarım ve aynı zamanda servis koşullarında uzun süreli kullanıma uygun sağlam yapı. Cihazımızın kabul edilmesinden ve çalışmamızın prestij ödülü ile onaylanmasından gururluyuz.”

Ayrıca, ACX akıllı da: servis teknisyenleri bir akıllı telefon uygulaması ile iş akışlarını ve cihaz durumunu görüntüleyebiliyorlar ya da otomatik olarak servis siparişi açabiliyorlar. Cihazın üzerindeki ASA ara yüzü ve cihazın servis ağına entegrasyonu, hızlı veri alış verişi sağlıyor. Tüm cihazlarda standart geniş dokunmatik ekran, kullaıcıya mevcut durum ile birlikte tüm bilgileri ve programlanmış işlemleri de sürekli olarak görüntüleme olanağı sağlıyor. Otomatik yazılım güncellemeleri Wi-Fi vasıtasıyla arka planda güncellenirken, servis teknisyeni araç üzerinde çalışmaya devam edebiliyor. Cihazlar, zaman tasarrufu sağlayan servis için Wi-Fi vasıtasıyla uzaktan bakım olanağı sağlıyor: servisler bu sayede doğrudan cihaz üzerinden hızlı destek alabiliyorlar. Servisler klima servis cihazlarını, MAHLE TechPRO® ya da MAHLE Aftermarket ürünü BRAIN BEE Connex araç tanılama cihazı ile bu modele yükseltebilirler. Tanılama sistemi elektroniklerde ya da iklimlendirme sistemindeki arızaları tespit edebilir ve giderebilir, ayrıca sistemin ve teker teker parçaların durumunu kontrol edebilir. Sistem kompleks arızaları daha iyi tanılayabilmek için kompresörleri, valfleri ve fanları da etkinleştirebilir.

Red Dot Ödülü

Red Dot Tasarım Ödülü 1955 yılından beri üç alanda veriliyor: Ürün Tasarımı, Marka ve İletişim Tasarımı ve Tasarım Konsepti. Red Dot Ödülü sertifikaları, ürün, marka iletişimi ve yaratıcı projelerden tasarım konseptlerine ve prototiplere kadar dünya çapında en önde gelen trendler. Ödüllü tasarımlar dünya genelindeki fuarlarda ve Red Dot Müzelerinde sergileniyor ve ayrıca basılı yayınlarda ve çevrim içi olarak yayımlanıyor. 2020 yılında, 60 ülkeden tasarımcılar ve şirketler yarışmaya 6.500’ü aşkın ürün ile katıldılar. Çeşitli uzmanlık alanlarından deneyimli profesyonellerden oluşan uluslararası jüri, son 65 yıldır en iyi tasarımları seçmek üzere bir araya geliyorlar. Müzakere süreci günler sürüyor ve iki temel kritere bakılıyor: jüri üyeleri tüm başvuruları estetiklerinin yanında seçilen malzemeler, işçilik seviyesi, yüzey yapısı, ergonomi ve fonksiyonellik bakımından test ediyorlar. Uzun değerlendirmeler sonucunda, ürünlerin tasarım kalitesi ile ilgili karar veriyorlar. “İyi tasarım ve yenilik arayışı” ilkesi doğrultusunda, sadece en iyi tasarımlar ödüle layık görülüyor.

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