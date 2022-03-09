Maher Sigorta Şirketleri Quick ve Corpus Sigorta fuarın yıldızı oldu

Maher Sigorta Şirketleri Quick ve Corpus Sigorta, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) öncülüğünde sektör profesyonellerini bir araya getirmek ve iş birliklerini artırmak amacıyla bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi’nin yıldızı oldu.

Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi, 3-5 Mart tarihleri arasında yoğun bir katılımla Antalya’da gerçekleşti. Quick Sigorta standının sektör paydaşları tarafından yoğun ilgi gördüğü etkinliğe sigortacılık, reasürans, hayat ve emeklilik şirketlerinin yanı sıra, sigorta acenteleri, reasürans brokerları, sigorta eksperleri ve insurtech firmaları da katıldı. 3 bin 500 tekil katılımcının bulunduğu kongrede Maher Holding Grup Sigorta Şirketleri’nin yanı sıra Quick Finans‘ın yönetim ve satış kadrosu da yerini aldı. Üç gün süren etkinlikte acenteler ve sektör paydaşlarıyla pandemi sonrası yüz yüze görüşebilmenin ilk fırsatı sağlanmış oldu. Sigorta sektörü ile kamu ve özel sektör başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm tarafları bir araya getiren kongre, “İklim Değişikliği ve Katastrofik Riskler”, “Dijital Sigortacılık” ve “Finansal Sigortacılık” olmak üzere üç ana başlığa odaklandı. Maher Holding Sigorta Grup Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar “Finansal Sigortacılık”; Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ise “Dijital Sigortacılık” panelinde konuştu.

“Kefalet sigortası, banka teminat mektuplarına eşdeğer”

Finansal Sigortalar panelinde konuşan Maher Holding Sigorta Grup Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, iş adamlarının kullandığı kefalet sigortasının banka teminat mektuplarına eş değer olduğunu belirterek, dünyada çok eski bir ürün olan kefalet sigortasının Türkiye’deki tarihçesi ile ilgili bilgiler verdi. Ülkemizde bankaların kullandırdığı teminat mektuplarının büyüklüğü dikkate alındığında sigorta sektörü açısından da büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayan Yaşar, Kefalet Sigortası’nın Türkiye’de gelişebilmesi için İcra iflas Kanunu, Gümrük Kanunu ve Bazı Vergi Kanunları ile Devlet İhale Kanunu, Amme Alacakları Kanunlarında düzenleme yapılması ve sigortanın harç ve damga vergisinden muaf olması konusunda beklentilerinin olduğunu söyledi. Yaşar, konuşmasında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ve Eğitim Kefalet Sigortası gibi ürünlerin de önemine dikkat çekti.

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Oksay’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Ahmet Yaşar’ın yanı sıra SEDDK Daire Başkanı Ercan Güleç, Ticaret Bakanlığından Derya Güngör Özçelebi, Coface Genel Müdür Yardımcısı Aslıhan Kütük, Hermes Genel Müdür Yardımcısı Gürcan Köseoğlu, ECB Insurance Co. CEO’su Cenk Ecevit ve USFK Teknik Kurul Başkanı ve ANSAD Yönetim Kurulu Üyesi Osman Tüken yer aldı.

Pınar Güzey Dijital Sigortacılık paneline konuk oldu

Fuarın ikinci gününde gerçekleşen panelde hibrit uygulamaların öneminden bahseden Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, "Altını çizmek istediğim önemli bir nokta var; amaç burada yeni gelişen teknolojilere, yeniliklere acentelerin de adaptasyonunu hızlandırmak. Çünkü acentelerin uzman bilgisine her zaman ihtiyaç olacaktır. Acentelerimizin uzmanlığı hep kalıyor, sadece bunu gösterecekleri kanallar değişiyor. Kimi zaman yüz yüze, kimi zaman online, kimi zaman telefonda Whatsapp’ta gibi. Çünkü sigortalılarımız, karşılarında güvenebileceği bir kişi ile iletişime geçmek istiyor. Kanallar değişebilir ama acentenin uzmanlığı her zaman en ortada ve en önemli konu olarak kalacaktır" dedi.

Dijitalleşme ve sigorta sektörü üzerindeki etkisinin masaya yatırıldığı Insurtech Hub Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer’in moderatörlüğündeki ‘Dijital Sigortacılık’ panelinde, Hürriyet CEO’su Erhan Acar, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, Doğan Trend Genel Müdürü Şenol Ortaç, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) CEO’su Berk Bacakoğlu ile Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nden Dr. Özlem Hatice Yalaz da konuşmacılar arasındaydı.

Sektörün önemli kuruluşları da kongredeydi

Üç gün süren organizasyonda Quick ve Corpus Sigorta’nın yanı sıra, Türkiye Sigorta, HDI, Aegon, Milli Reasürans, Marsh, Tarsim, Bereket, Ethica, Koru, Türk Nippon, Sompo, Generali, Gulf, Neova, Allianz, Ankara Sigorta, SBM, TMTB, TOBB, SAİK, SEİK Tic. ve San. Odaları ile acente örgütleri ve hasar/asistans şirketleri gibi kuruluşlar da yer aldı.