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Maher Holding Yönetim Kurulu Başkani Erdemoğlu: “İlk 5’e girmek istiyoruz”

Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, “Hedefimiz, 5 yıl içinde Türkiye’nin en büyük ilk 5 sigorta grubundan birisi olmak. Sigortada prim üretimimizi 5 milyar TL’ye çıkaracağız” dedi.

Ekonomi 10.03.2022, 16:10
Maher Holding Yönetim Kurulu Başkani Erdemoğlu: “İlk 5’e girmek istiyoruz”

Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, “Hedefimiz, 5 yıl içinde Türkiye’nin en büyük ilk 5 sigorta grubundan birisi olmak. Sigortada prim üretimimizi 5 milyar TL’ye çıkaracağız” dedi.

2015 yılında Erdemoğlu Holding’teki hisselerini ve görevlerini devrederek yeni girişimler başlatmak hayalini gerçeğe dönüştüren Mahmut Erdemoğlu, Maher Holding’i kurdu. Grup, başta sigorta ve finans olmak üzere enerji, gayrimenkul, bilişim, eğitim alanlarında faaliyet gösteriyor. Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’yı bünyesinde bulunduran grubun gelecek planları içinde sigorta çok önemli bir yer tutuyor. Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, bir dergiye verdiği röportajda, “Hedefimiz, 5 yıl içinde Türkiye’nin en büyük ilk 5 sigorta grubundan birisi olmak. Sigortada prim üretimimizi 5 milyar TL’ye çıkaracağız” açıklamasında bulundu.

"Hedefimiz Türkiye’nin en büyük ilk 5 sigorta grubundan birisi olmak”

Maher Holding, sigorta alanındaki Quick Sigorta ve Corpus Sigorta şirketleriyle güçlü büyüme planlarına sahip. 2021 sonu Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre yüzde 1,8 pazar payıyla 17. sırada olan Quick Sigorta ile yüzde 0,5 pay alan Corpus Sigorta’yı çatısı altında bulunduran Maher Holding’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mahmut Erdemoğlu, holdingin gelecek planları içinde sigortacılığın çok önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekiyor. Öte yandan gelecek planları hakkında konuşan Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, “Hedefimiz finansman şirketimizin faaliyete başlamasının ardından katacağı ivmeyle birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’nin en büyük ilk 5 sigorta grubundan birisi olmak” ifadelerini kullandı. Erdemoğlu, bu amaçla sigorta grubunun prim üretimini 5 milyar TL’ye yükselteceklerini de vurguladı. Ayrıca Erdemoğlu, kuruluştan bu yana sadece sigorta sektöründe değil 360 derecede finansın her alanında yer almak istediklerinin altını çizdi. Bu amaçla yakın dönemde finansman şirketleri alanında Quick Finans, ödeme sistemleri alanında QPAY ile ticari gayrimenkul varlıklarını yönetmek adına MHR Gayrimenkul Yatırımları şirketlerinin kurulduğunu anlattı.

"Bilanço büyüklüğümüz 8 milyar TL seviyesine yükselecek"

Sigorta sektöründe 2022 yılı büyüme hedeflerinden de bahseden Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdemoğlu, "Sigorta sektöründe 5 yıl gibi kısa sürede iki sigorta şirketimizle büyük oyunculardan birisi haline geldik. 2021 sonunda iki şirketimizle toplam yıllık 2 milyar TL prim üretimini aştık. Sigorta grubunun konsolide bilanço büyüklüğü 2021 yılı sonunda 4,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Konsolide öz kaynak büyüklüğümüzün de 1 milyar TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Gelecek planlarımız içinde sigortacılık çok önemli bir yer tutuyor. Hedefimiz, finans şirketimizin faaliyete başlayarak bize katacağı ivmeyle birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’nin en büyük ilk 5 sigorta grubundan birisi olmak. Bunun için sigorta grubumuzun prim üretimini 5 milyar TL seviyelerine çıkaracağız. Bilanço büyüklüğümüzse 8 milyar TL seviyesine yükselecek. Tabii bunları yaparken kârlılığımızı korumaya da dikkat edeceğiz" şeklinde konuştu.

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