Maher Holding Sigorta Grubundan “2022 Stratejik Yol Planı”

2021 yılında büyüme stratejilerine uygun olarak yeni sektörler ve şirketleri gruba dahil eden, üst yönetimde yeni görevlendirmeler yapan Maher Holding Sigorta Grubu, 2022 yılında da büyüme atağına hız kesmeden devam edecek.

2021 yılında büyümesine hız katan Maher Holding Sigorta Grubu, 2022 yılı stratejik yol haritasını açıkladı. 2021 yılında büyüme stratejilerine uygun olarak yeni sektörler ve şirketlerin gruba katılmasıyla birlikte üst yönetimde yeni görevlendirmeler yapan Maher Holding’in sigorta şirketleri Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın yıl sonu itibariyle toplam prim üretimi 2,1 milyar lira olurken, konsolide aktif büyüklüğü 4,6 milyar liraya ulaştı. Böylece Türkiye’nin en büyük bağımsız, yerli sigorta grubunun sahibi olan Maher Holding, finans sektöründeki yatırımlarıyla dikkat çekerken konsolide özkaynak büyüklüğünü de 1,3 milyar liraya çıkardı.

Pandemin hafiflemesi ve ülkeler arası sınırların açılması ile Avrupa’da bir sigorta şirketi kurma planını yeniden gündeme aldıklarını belirten Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Yer aldığımız sektörlerdeki global oyuncularla kendi ülkemizde rekabet ederken artık bunu onların coğrafyasında da gerçekleştireceğiz. Başarılarımızı artık Avrupa’ya taşımayı düşünüyoruz. Avrupa’ya açılma yönünde adımlarımızı attık, yatırımın yapılacağı ülkeyi belirledik” dedi.

Pandemin hafiflemesi ve ülkeler arası sınırların açılması ile Avrupa’da bir sigorta şirketi kurma planını yeniden gündeme aldıklarını söyleyen Yaşar, şu açıklamayı yaptı:

“Yer aldığımız sektörlerdeki global oyuncularla kendi ülkemizde rekabet ederken artık bunu onların coğrafyasında da gerçekleştireceğiz. Başarılarımızı artık Avrupa’ya taşımayı düşünüyoruz. Avrupa’ya açılma yönünde adımlarımızı attık, yatırımın yapılacağı ülkeyi belirledik. 2021 yılı hedeflerini, pandeminin piyasalara etkisini de gözeterek belirleyen Maher Holding Sigorta Grubu, bir önceki yıla göre bilançosu büyüyen nadir şirketlerden biri oldu. Finansal veriler açısından Quick Sigorta, konsolide 1,1 milyar lira özkaynak büyüklüğü ile bir önceki yıla göre özkaynak karlılığında yüzde 78 büyüdü. Brüt prim üretimi 1,6 milyar lira olan şirketin konsolide aktif büyüklüğü 3,6 milyar lira ve konsolide net karı 400 milyon TL olarak gerçekleşti. Yine Holding’in “Önleyici Sigortacılık” konseptiyle hareket eden diğer şirketi Corpus Sigorta’nın bir önceki yıla göre öz kaynak karlılığı yüzde 104 oldu. Corpus Sigorta, konsolide aktif büyüklüğünü 1 milyar liraya konsolide net karını ise 128,8 milyon liraya çıkardı. Sigorta grubunun ayırdığı teknik karşılık tutarı 2,8 milyar TL olurken, konsolide net karı ise 529,6 milyon lir olarak gerçekleşti.”

2021 yılının Maher Holding Sigorta Grubu açısından başarılı bir yıl olduğunu ifade eden Maher Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar, “Sigorta şirketlerimiz geçtiğimiz yıl oto branşında küçülme göstermesine rağmen oto dışı sigorta branşlarında sektöre göre 4 kat büyüme göstererek konsolide olarak 2,1 milyar TL’lik prim üretimi gerçekleştirdi. Bunun sonucu olarak 530 milyon TL tutarında vergi sonrası kar mevcut. Sektör açısından bu çok değerli bir sonuç. Tüm bu rakamların elbette yeni yatırımlara ve ticari anlamda 2022 hedeflerimize olumlu bir etkisi olacak” dedi.

Konuşmasında 2022 yılı stratejik yatırımlarından bahseden Yaşar, Amerikalı bir şirket ile otonom otobüsler üzerinde bir girişim içerisinde olduklarını ve bunun sadece bir yatırım değil genelde sigortacılık özelde kasko sigortacılığında da ar-ge faaliyetlerine hız verecekleri bir yatırım olacağının altını çizdi.

Yaşar, yakın zamanda Quick Sigorta’nın yeni ürünü tamamlayıcı sağlık sigortası ile sektörde bir ilki daha gerçekleştireceklerini ve yeniden ezberleri bozacaklarını ifade etti.

Maher Holding Sigorta Grubunda organizasyonun büyümesinin de gerekliliklerinden bahseden Yaşar, yeni görevlendirmelerin ve terfilerin gerçekleştiğini de duyurdu. Daha önce Hasar ve Teknikten Sorumlu GMY olarak çalışan Eyüp Özsoy, Quick Sigorta Genel Müdürü, daha önce Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlama GMY olarak çalışan Pınar Güzey, Maher Holding Pazarlama ve Dijital Başkanı olarak atandı.