Mağdur olan servisçiye destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Koronavirüs salgınının toplumun her kesimine getirdiği yükü hafifletmek için İstanbulluyu ilgilendiren her konunun üzerinde çalışıyor. 10 Mart’ta ilk vakanın tespit edilmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında hareketliliğin minimuma indirilmesi, taşımacılık yapan servisçi esnafını da olumsuz etkiledi. İBB, bu etkiyi en aza indirmek için dayanışmayı büyütecek bir çalışma başlattı. Bu yöndeki adımı da 11.09.2020 tarihinde Fox TV, Çalar Saat Programına konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu. İmamoğlu programda tasarının, 25 Mayıs 2015 tarihi ile tahdit kararının alındığı 11 Haziran 2019 tarihleri arasında, üzerine kayıtlı servis aracı olan, aynı dönemde ilgili oda faaliyet belgesi bulunan ve hali hazırda servis plaka hakkı olmayan kişiler ile daha önce servis taşımacılığı kartı/plakası almamış esnafı kapsadığını söyledi. İmamoğlu,İBB Meclisinin belirlediği bedel üzerinden en fazla 1 adet servis plaka hakkı verilmesi ile ilgili hususunun UKOME’de görüşüleceğini aktardı.

AMAÇ, ESNAFIN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK

İBB, 11 Haziran 2019 tarihli tahdit kararından önce servisçilik yaptığını oda üyelik ve araç tescil belgeleri ile ispatlayan esnafın; gerek mevcut ekonomik, gerekse pandemi dönemine özel koşullar nedeniyle oluşan mağduriyetinin giderilmesine dönük adım atıyor. Uygulama, servis plakası satın alacak ekonomik gücü olmadığını beyan eden ve asgari düzeyde geçinebilmek için bir adet araç plakası ile mesleğine devam etmek isteyen esnafa destek olmayı amaçlıyor.

Ayrıcalık ve kayırmanın her türlüsüne karşı olan İBB, esnaflar arasında da ayrım yapmıyor. Tahdit kararından önce bu işi yapan servis esnafına 1 adet ile sınırlı olmak üzere eşit olanak sağlıyor. İBB mevcut plaka sayısını arttırmayı değil, önceden kalma mağduriyetleri gidermek için hareket ediyor.

BİN 400 BAŞVURU

20/08/2020 tarihli UKOME Kararı gereğince; bu kapsamda olanlar için açılan “Servis Hak Başvuru” sistemine bin 400 esnaf başvurdu. Gelen başvuruların 377’si ise ön onaydan geçti. Ön onaydan geçen başvurular, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve esnaf odalarından teyit edilecek ve sonrasında şartları taşıyanlara haklar tanınacak.

SADECE UKOME KARARI İLE MÜMKÜN

Plaka verme süreci, kanunlar çerçevesinde UKOME Kararı ile sağlanabiliyor. Ayrıca UKOME üyelerinin sayısı, 19/02/2020 tarihli 31044 sayılı Resmi Gazetede Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirildi. Bu değişiklik, 11 adet Belediye temsilcisi yanında, 15 adet Bakanlık temsilcisinin oluşumunu sağladı. Kararla birlikte, UKOME’deki oy çoğunluğu Bakanlıkları temsil eden kurumlara geçerken, Belediyelerin karar almadaki rolü kısıtlandı.İlgili plaka uygulamasının karar haline gelebilmesi için de UKOME tarafından oy çokluğu ile kabul edilmesi gerekiyor.

AYRIM DEĞİL DESTEK

Hiç bir özel topluluğu ayrıcalık tanımayan İBB, uygulamasıyla mevcut plaka sayısının da artırılmasını hedeflemiyor. İBB’nin tasarısında, ilgili tarihler arasında halihazırda bu işi yapan, sistemde yer alan kişilerin ve ancak tek bir plaka ile resmiyetlerinin sağlanması düşünülüyor.