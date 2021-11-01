banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'dan zam açıklaması
Kılıçdaroğlu'dan zam açıklaması
Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti!
ABD'den İHA'lara karşı lazer silahı hamlesi
ABD'den İHA'lara karşı lazer silahı hamlesi
Acun'un alacağı kulüpten resmi açıklama geldi!
Acun'un alacağı kulüpten resmi açıklama geldi!

Mağarada olgunlaşan peynirler 5 ay sonra şölenle çıkarıldı

5 ay önce deri tulum ve bidonlara doldurularak olgunlaşması için mağaraya koyulan peynirler, düzenlenen şölenle çıkarıldı. Mağaradan peynirini almaya gelen vatandaşlar, gelenek haline getirdikleri bu lezzeti başka bir yerde bulamayacaklarını kışlık peynirlerini bu şekilde hazırladıklarını ifade etti.

Ekonomi 01.11.2021, 15:14
Mağarada olgunlaşan peynirler 5 ay sonra şölenle çıkarıldı

5 ay önce deri tulum ve bidonlara doldurularak olgunlaşması için mağaraya koyulan peynirler, düzenlenen şölenle çıkarıldı. Mağaradan peynirini almaya gelen vatandaşlar, gelenek haline getirdikleri bu lezzeti başka bir yerde bulamayacaklarını kışlık peynirlerini bu şekilde hazırladıklarını ifade etti.

Konya’nın Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde vatandaşlar her yıl Haziran ayı başında deri tulum ve bidonlara doldurdukları peynirleri olgunlaşması için mağaraya bırakıyor. Başta mahalleli olmak üzere çevre mahallelerden de gelenlerin bıraktığı yaklaşık 50 ton peynir mağarada olgunlaşıyor. 150 gün kadar mağarada bekletilen peynirler, olgunlaşma mesaisini tamamladıktan sonra düzenlenen şölenle mağaradan çıkartılıyor. Mağara önünde sıraya giren vatandaşlar ismi okunduğunda gelip peynirini alıyor. Mağarada olgunlaştırılan peynirlerin büyük çoğunluğunu vatandaşlar kendi ihtiyaçları için kullanıyor. Satışı yapılan peynirler ise 70 ila 80 lira arasında fiyatlardan alıcı buluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi de geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisini düzenlediği etkinlikle Tulum Peyniri Çıkartma Şöleni’ni kutladı. Bu yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızılören’de bulunan mağaralara nitelik ve kalite analizleri yapmak ve ürün geliştirmek maksatlı 50 kilogram peynir koyuldu. Tulum Peyniri Çıkarma Şöleni’nde çıkarılan peynir vatandaşlara ikram edildi.

"Bu bizim yıllardır devam eden bir geleneğimiz"

Kızılören Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Atar, “Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olarak 2021 yılı peynir festivalini açtık. Bu bizim yıllardır devam eden bir geleneğimiz. Biz 5 ay önce mağaraya peynirleri bıraktık. 5 ay sonra biz mağaradan açılışı yaptık. Vatandaşlar peynirlerini alıyor, bazıları peynir alıyor evine yiyeceği kadar götürüyor. Vatandaşlar Konya’nın her yerinden geliyor. Konya merkez ve köylerimizden gelenler var. 5 ay boyunca bu şeklide durur. Haziran ayında buranın bekçisi tutulur 5 ay peynirler mağarada bekler" dedi.

Her yıl peynirlerini mağaraya bırakan Mustafa Ceylan, "Burada mağarada peynir olgunlaşır, kaynar peynirler lezzetli bir hal alır. Her sene buraya bırakırız" ifadelerini kullandı.

Kızılören Mahallesi sakinlerinden Ali Bardakçı, "5 ay kadar burada duruyor. Sağlıklı olması için biz buraya bırakırız. Daha sonra peynirleri gelecek seneye kadar tüketiriz" şeklinde konuştu.

Yıllardır peynir geleneğine devam eden Sefaköy Mahallesi sakini Ramazan Şanlı, "Biz buraya daha sağlıklı olsun diye mağaraya bıraktık. Burada herkes memnun oluyor. Biz buradan daha çok memnun olmayı isteriz, yani ilerleyen yıllarda da buraya gelmek isteriz. Biz buraya peynir getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 10 14
9. İstanbulspor 10 13
10. Boluspor 10 12
11. Samsunspor 10 12
12. Bursaspor 9 11
13. Denizlispor 10 11
14. Menemenspor 10 11
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 11 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6