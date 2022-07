Madnasa Türkbükü’nde yaşam başlıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yatırımlarını sürdüren AB Grup Holding, 1 Ağustos itibariyle projelerini tamamladığı Madnasa Türkbükü’nde yaşamın başlayacağını duyurdu. AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Muhsin Bayrak, "Bodrum’da 3-4 tane büyük arazimiz var bu pandemi sürecinde, başlamış olduğumuz 2 tane mevcut projemiz var. Madnasa Türkbükü projemiz bitti ve 1 Ağustos itibariyle buralarda yaşam başlıyor" dedi.

Bodrum’da yatırımlarını sürdüren AB Grup Holding, tamamlanan Madnasa Türkbükü projesini 1 Ağustos’ta hayata geçiriyor. Bunun yanı sıra bölgede çalışmaları devam eden Madnasa Zirve’nin ise gelecek sezonda hazır olması bekleniyor. Bölgedeki ve holding bünyesindeki yatırımlarla ilgili konuşan AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Muhsin Bayrak, "Bizim Türkiye’de ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde projelerimiz devam ediyor. Biz iş insanları ülkemize ne kadar döviz kazandırabiliriz onun için mücadele ediyoruz. Mücadele etmediğimiz takdirde biz şirketlerimizi, ülkemizi ve insanlarımızı geliştiremeyiz. Biz ülkemizi geliştirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız" dedi.

"Beyin göçünün önüne geçeceğiz"

Cumhuriyetin 100’üncü yılında yetiştirilmesi planlanan teknoloji üssü ile beyin göçünün önüne geçileceğini söyleyen Bayrak, "Bodrum’da 3-4 tane büyük arazimiz var, bu pandemi sürecinde, başlamış olduğumuz 2 tane mevcut projemiz var. Madnasa Türkbükü projemiz bitti ve 1 Ağustos itibariyle buralarda yaşam başlıyor. 16 malikaneyi yaklaşık 1.5 senede bitirmiş olduk. Madnasa Zirve ise önümüzdeki sezona hazır olacak. Bu sene içerisinde AB Grup Holding teknoloji üstüne başlamış olacağız. Proje hazırlandı, bakanlıkla temaslarımız sürüyor. Türkiye’nin en büyük veri saklama merkezi burada olacak. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yetiştirip ülkemize armağan edeceğiz. Burada çok iyi fikirler ortaya çıkacak, beyin göçünü terse çevirmek için ciddi anlamda çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

"Ekonomi üzerinden siyaset yapılmaması lazım"

Ekonomi ile ilgili değerlendirme yapan Bayrak, "Bizim Türkiye’de ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde projelerimiz devam ediyor. Dünyada bir ekonomik kriz var. Pandemi süreciyle birlikte her alanda sıkıntı oldu. Türkiye de bundan etkileniyor ama bu durum sadece bize özgü değil. Süper güçlerin şu an ekonomisi can çekişiyor. Bir ekonomik seferberlik başlatmamız gerekir. Hükümet canla başla bir uğraş veriyor ve çalışıyor. Güzel fikirleri bir araya getirip güzel işler çıkartabilir. Ekonomi üzerinden siyaset yapılmaması lazım, iş dünyası bu durumdan çok rahatsız. Biz istiyoruz ki hükümet ve muhalefet beraber bir formül bulsun. Bu bize güç verecek ve daha çok çalışacağız. Biz iş insanları ülkemize ne kadar döviz kazandırabiliriz onun için mücadele ediyoruz. Mücadele etmediğimiz takdirde biz şirketlerimizi, ülkemizi ve insanlarımızı geliştiremeyiz. Biz ülkemizi geliştirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Dünyanın en güzel ülkesini en güzel yaşanır ülkesi haline getirdiğimiz zaman biz bu şekilde Türkiye’de mutlu oluruz" dedi.

Gayrimenkul alacaklara uyarılarda bulunan Bayrak, "Bodrum’da ciddi anlamda bir talep var ve şu anda dünya markası. Burada mülk almak isteyenler öncelikle almak istedikleri yerin tapusuna bakmalıdır. İnşaatın yapımına ve durumuna bakmalı. Biz prensip olarak topraktan yer satmıyoruz. Biz bitirdikten sonra satıyoruz. Onun için bitmemiş yerlerin alınmaması lazım. Tapu alınmadan para verilmemesi gerekir. Ödemelerin resmi bankalar üzerinden yapılaması lazım. Maalesef Bodrum’da satışlardan dolayı mağdur edilen vatandaşlar olmuş, bu hususa dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.