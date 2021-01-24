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Maden sektörünün ihracatı 2020’de 4,3 milyar dolara ulaştı

Maden sektörünü değerlendiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, maden sektörü ihracatının 2020’de 4,3 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Ekonomi 24.01.2021, 12:01
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Maden sektörünün ihracatı 2020’de 4,3 milyar dolara ulaştı

Maden sektörünü değerlendiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, maden sektörü ihracatının 2020’de 4,3 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, maden sektörünü değerlendirdi. Covid-19 virüsünün, Türkiye’nin en büyük ihraç pazarı Çin’de ortaya çıktığı için pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında maden sektörünün geldiğini belirten Kaya, "Buna rağmen 2020 yılının ocak-aralık döneminde, 4,3 milyar dolar döviz kazandırdık. Ülke ekonomisine tüm sektörlere de hammadde sağlayan bir sektör olduğumuz için iç pazarla birlikte 40 milyar dolarlık bir değer oluşturarak ülke ekonomisine GSYİH’nın yüzde 5’i oranında katkı sağladık. Sağladığımız ekonomik büyüklüğün yüzde 90’dan fazlası yerli girdiden oluşuyor, yani katma değeri ülkemize kalıyor. İşlenmiş ürün üretimini teşvik etmek amacıyla da bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz ve 400’e yakın başvuru aldığımız Amorf Doğal Taş Proje Tasarım Yarışması bizler için çok önemli. Çünkü hammadde ya da yarı mamul yerine, özellikle doğal taş hammaddesine tasarımla, sanatsal ve estetik dokunuşla, yenilikçi teknolojilerle sağlanacak katma değerli üretimler ihracat hacmimizi hak ettiği gibi çok daha yüksek seviyelere çıkaracaktır. O nedenle doğal taş sektörüne tasarımı ve estetiği getirmeyi, katma değerli üretimler gerçekleştirmeyi ve bu üretimler için yeni yatırımlar yapılmasını arzu ediyoruz. Elbette madencisi, sanayicisi, akademisi, tasarımcısı, mimarı ve iç mimarı ile hep birlikte sektörde yeni bir ekonomi oluşturmak istiyoruz. 2021 yılında da düzenleyeceğimiz bu yarışmaya ilginin daha fazla olacağını başvuru sayısının artacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme vurgusu

Pandemi nedeniyle fuarlar, sektörel ticaret heyetleri ve seyahatler iptal olduğundan bu yana doğal taş ihracatçılarının, taşlarının dokularını ve tasarım detaylarını müşterilerine sunma imkanı bulamadığını kaydeden Kaya, şöyle konuştu: "Kısa bir süre önce gerçekleştirdiğimiz Vietnam Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti organizasyonumuzla ilgili dünyada bir ilke imza attık ve artırılmış gerçeklik teknolojisiyle modellenmiş 3 boyutlu firma stantlarını ithalatçılarla buluşturduk. Bu sayede Vietnam’daki müşteriler cep telefonlarından gerçek boyut, renk ve yüzey işlemlerini içeren stantları bulundukları yerde sanal olarak canlandırarak görsel ihtiyaçlarını gidermiş oldu. Dijitalleşmenin sunduğu bu avantaj doğal taşlarımızın ihraç edilme ihtimalini artırıyor."

"Nitelikli mühendislere ihtiyaç var"

Türkiye’nin maden sektöründeki rekabet gücünü artırıp madenlerden aldığı verimi yükseltebilmesi için iyi yetişmiş nitelikli mühendislere ihtiyaç olduğunu ifade eden Kaya, "Bu amaçla da Maden Sektör Kurulu (EMİB, İMİB ve BAİB) olarak YÖK ile imzaladığımız protokol çerçevesinde 2020-2021 yılında maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği seçen ve belirli bir sıralamada olan öğrencilere burs vermeye başladık. Türkiye’nin başarılı 80 bin öğrencisinden 146’sı ilk 5 tercihini bu bölümlerden yana kullandı ve yerleşti. Bu öğrencilere asgari ücrete varan miktarlarda burs almaya hak kazandı. Aramıza yeni katılan bu öğrencilerimizin, gençlerimizin sektörlerimiz adına en donanımlı şekilde bölümlerinden mezun olmalarını sağlayıp fabrikalarımızda, kendi açacakları fabrikalarda ya da işletmelerde başlattığımız bu reform hareketini hızlandırmalarını umut ediyoruz" dedi.

31. yıl kutlaması

"Ülkemizin en önemli öz kaynaklarından biri olan madenleri, 150 bin kişilik madenci ordusuyla yeryüzüne çıkarıp ’Sürdürülebilir Madencilik’ mottosuyla ekonomiye kazandırırken, 2 milyon insanımız madencilik sektöründen geçinmesini sağlamasına katkıda bulunuyoruz" diyen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece 83 milyon insanımıza değil, 8 milyarlık dünya insanlarının hayatlarının kolaylaştırılmasına katkı sağlıyoruz. 2020 yılında 200 ülke ve serbest bölgeye Türk madenlerinin ihracatını gerçekleştirdik. Birliğimizin kuruluşunun da 31. yılını kutlayacağımız 2021 yılında, uzun yıllardır sektörümüzün yaşadığı sıkıntıları kısmen de olsa aşmamız için bizlere yüklenen sorumluluk ve hedeflerin bilinci ile bu özverili yolda, güvenen ve değerli görüşlerini bizlerden esirgemeyen ihracatçı firmalarımıza çok teşekkür eder; sağlıklı, bol kazançlı, huzur dolu günler dilerim."
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