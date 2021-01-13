banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gelen zamların ne kadarını vergiyle ödüyoruz?
Gelen zamların ne kadarını vergiyle ödüyoruz?
Uber 'tekrar merhaba' dedi
Uber 'tekrar merhaba' dedi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı
Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Maden sektörünün 2020 ihracatı 4,27 milyar dolar

2020’de ABD’ye en çok işlenmiş mermer, Çin’e blok mermer, Bulgaristan’a bakır ihraç edildi. 9 ülkeye sanal ticaret heyeti ve 757 ikili görüşme gerçekleştirildi

Ekonomi 13.01.2021, 12:44
1
Maden sektörünün 2020 ihracatı 4,27 milyar dolar

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, maden sektörünün 2020 performansını değerlendirdi. Sektörünün 2020 yılını 4,27 milyar dolarlık bir ihracatla kapattığını söyleyen Dinçer, bu rakamın 1,7 milyar dolarlık kısmını doğal taş ihracatının oluşturduğunu kaydetti. Bütün ürünlerin hammaddesi olması sebebiyle ihracata dolaylı katkılarının ise 40 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Dinçer, 2021’de daha güçlü bir duruş için maden arama çıkarma ve işlemeye ilişkin sektörün önünü açacak şekilde kamunun desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Tüm sektörlere hammadde kaynağı olması sebebiyle ihracata ve ekonomiye dolaylı katkısı 40 milyar dolar olan maden sektörü, 2020 yılını yüzde 0,9 kayıpla bitirerek 4,27 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, 4,27 milyar dolarlık toplam maden ihracatının 1,7 milyar dolarlık bölümünü doğal taşın oluşturduğunu ifade etti.

Pandemi krizinden ilk ve en fazla etkilenen sektörlerden olduklarını ve Şubat 2020 itibariyle ilk sert düşüşü sektör ihracatının yüzde 30’unu oluşturan Çin pazarında yaşadıklarını aktaran Dinçer, “Yeni normal dönemin başlangıcı olarak kabul edilen haziran ayı ile birlikte toparlanmaya başladık. İhracattaki düşüşü hızla telafi etmek adına sektörümüzün her bir paydaşı bizimle birlikte büyük  çaba gösterdi. Dijital tanıtım organizasyonlarının yanı sıra  dokuz ülkeyi kapsayan sanal ticaret heyetlerimiz düşüşün yüzde 0,9’a kadar geri çekilmesinde önemli  rol üstlendi. Sektör olarak 2020 yılında 190 ülkeye ihracat yaptık ve bütün zorluklara rağmen Türkiye’nin toplam ihracatındaki payımız yüzde 2,73 olarak gerçekleşti” dedi.  

2020’de ABD’ye en çok işlenmiş mermer, Çin’e blok mermer, Bulgaristan’a bakır sattık

Dinçer’in verdiği bilgiye göre, en çok ihracat yaptığımız ülkeler Çin, ABD, İspanya, Belçika, Bulgaristan, Suudi Arabistan, İtalya, İsrail, Hindistan ve Romanya oldu.  Çin, toplam maden ihracatının yüzde 30’unu oluştururken Dinçer şunları kaydetti: “2020 yılında değer bazında en çok ihraç edilen maden ürünü yüzde 16,98’lik pay ile işlenmiş mermer oldu. İkinci sırada yüzde 15,53’lük pay ile blok mermer-traverten, üçüncü sırada yüzde 7,10’luk pay ile bakır cevherleri yer aldı. Çinko cevherleri yüzde 6,78’lik pay ile dördüncü sırada yer alırken, beşinci sırada yüzde 6,35’lik pay ile işlenmiş traverten yer aldı. İşlenmiş mermer ihracatımızda ilk sırada yüzde 27’lik pay ile ABD, ikinci sırada yüzde 17’lik pay ile Suudi Arabistan, üçüncü sırada ise yüzde 9’luk pay ile İsrail yer aldı. Blok mermer-traverten ihracatımızda ise ilk sırada yüzde 81’lik pay ile Çin, ikinci sırada yüzde 9’luk pay ile Hindistan, üçüncü sırada yüzde 2’lik pay ile Mısır yer aldı. Bakır Cevherleri ihracatımızda yüzde 54’lük pay ile Bulgaristan ilk sırada, yüzde 29’luk pay ile Çin ikinci sırada, yüzde 8’lik pay ile İsveç üçüncü sırada yer aldı.”

2020’de 9 ülkede 757 ikili görüşme yapan İMİB, 2021’in ilk dört ayında 7 ülkeye gidecek

Maden sektörünün pandemiyi ve onun yarattığı yeni normali en iyi etüt eden sektörlerden olduğunun altını çizen Dinçer,  bu strateji ile 2021 yılına başladıklarını söyledi.  İMİB olarak ağustos – ekim döneminde; Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Fas ve Tunus’a sanal ticaret heyeti düzenlediklerini, bu heyetler kapsamında 757 ikili görüşme gerçekleştiğini aktaran Dinçer, “2021 yılında da heyet organizasyonlarımıza sanal ticaret heyetleri ile devam edeceğiz. 22 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Mısır, Ürdün ve Cezayir’e, 8-19 Mart 2021 tarihleri arasında Birleşik Krallık’a sanal ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. Bangladeş – Tayvan ticaret heyetlerimizi ise 29 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceğiz. 12-16 Nisan tarihleri arasında ise bir diğer  pazarımız olan Rusya’ya sanal ticaret heyetiyle gideceğiz. Amacımız Türk doğal taşının tanıtımını aralıksız sürdürmek ve sonrasında ticarete dönecek ikili buluşmaların gerçekleşmesini sağlamak” diye konuştu.

 “Maden arama, bulma, çıkarma ve işleme süreçlerine ilişkin yapısal reform bekliyoruz”

Sektörün çatı kuruluşu olarak maden arama, bulma, çıkarma ve işleme süreçlerine ilişkin yapısal reformun sektörü daha ileri taşıyacağı inancı içinde olduklarını da dile getiren İMİB Başkanı Aydın Dinçer, sözlerini şöyle tamamladı; “Madencilik aslında bir kamu yararıdır. Otomotiv, kimya, çelik, enerji, inşaat, teknoloji, tarım, cam, seramik, mücevher ve tekstil başta olmak üzere tüm sektörlere hammadde sağladığı gibi ülke istihdamına ciddi oranda katkı sağlıyor, yer altı zenginliklerimizi yer üstüne çıkarıyor. Dolayısıyla yetkililerden 2021 yılında en önemli beklentimiz, maden arama, çıkarma ve işleme süreçlerine ilişkin sektörü daha ileriye taşıyacak, iş süreçlerini hızlandıracak, kapsamı büyütecek düzenlemeler yapmalarıdır. Hammadde ve enerji kaynağı olması bakımından stratejik bir noktada bulunan ve aynı zamanda çeşitlilik bakımından dünyanın onuncu büyüğü olan Türk madenciliğinin daha dinamik bir çerçeveye oturması için bunların yapılması elzemdir. Bu noktadaki beklentilerimizi bakanlıklarımıza ve ilgili bütün kurumlara ilettik. Ülkemizin geleceği için bütün tarafların üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz.”

Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Leicester City 17 32
4. Everton 17 32
5. Tottenham 16 29
6. Man City 15 29
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12