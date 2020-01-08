Maden sektörü 2019’u 4,3 milyar dolar ihracat ile kapattı

Doğal taş ihracatı 1,864 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektör 2020’nin ilk çeyreğinde maden kanununda düzenleme bekliyor.

Diğer tüm sektörlere hammadde üretmesiyle 40 milyar dolara yakın bir değer oluşumuna katkıda bulunan maden sektörünün 2019 ihracat rakamları açıklandı. İMİB Başkanı Aydın Dinçer tarafından yapılan açıklamada, sektörün 2019’u 4,3 milyar dolarlık ihracatla kapattığı, doğal taşın bu rakam içindeki payının ise 1,864 milyar dolar olduğu ifade edildi.

Dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80’inin Türkiye’de bulunduğunu, bunun yanı sıra 150 farklı türde de doğal taş çeşitliğinin olduğunu dile getiren Dinçer, ülke olarak sahip olduğumuz mermer çeşitliliğini ise 650 olarak açıkladı. Böylesine büyük bir zenginliği ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak bir noktada değerlendirilmesi için çalıştıklarını belirten Dinçer, Türk madeninin 197 ülkede kullanıldığını, bundan sonraki amaçlarının pazarlarda derinleşmek olduğunu kaydetti.

Zenginliğe rağmen madende ithalat 25 milyar dolar

Türkiye’nin ithal kömür, demir cevheri, altın, bakır, kurşun, çinko ve birçok maden ile metale her yıl yaklaşık 25 milyar dolar ödediğini de hatırlatan Dinçer, bu tablonun değişmesi gerektiğini kaydetti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2020’in ilk çeyreğinde çıkması planlanan yeni maden yasasına da değinen Dinçer, “Her şey planlandığı gibi giderse 2020 yılının ilk çeyreğinde sektör yeni yasası ile yoluna devam edecek. Biz, kanunun ceza öncelikli değil, uyarı öncelikli prensip üzerine kurulmasını, ruhsat iptallerinin de zorlaştırılmasını talep ediyoruz. İzin süreçlerinin kolaylaştırılmasının da sektörü canlandıracağına inanmaktayız” dedi. Dinçer, yasanın çıkması halinde bugün yarı kapasite çalışan pek çok tesisin tam kapasite üretime geçebileceğini de sözlerine ekledi.

2020’de ABD ve İtalya’ya milli katılımla çıkartma yapılacak

Dinçer, sektörün hedeflerine ulaşması için her ay başka bir ülkeye ticaret heyeti organizasyonu düzenlediklerini söyledi. 2019 yılı içinde 20 farklı ülkeye Türk maden ve doğal taşını tanıtmak için ticaret heyeti organizasyonları düzenlediklerinin altını çizen Dinçer, 2020 yılında da bu heyetlere devam edeceklerinin altını çizdi. Dinçer, 2020 yılı içinde ABD’de bölgenin en büyük fuarı olan “Coverings The Global Tile and Stone Experience” katılacaklarını, bu organizasyona büyük bir titizlikle hazırlandıklarını çünkü işlenmiş doğal taşta hedef ve lider pazarlarının Amerika olduğunu kaydetti. Ayrıca Dinçer, İMİB’in İtalya’nın Verona şehrinde düzenlenecek olan “Marmomac Stone, Design and Technology” fuarına da milli katılım da temsiliyet sağlayacağını aktardı.