‘Made in Diyarbekir’ alyansı 20 yıldır dünya piyasasında göz kamaştırıyor

Diyarbakır’da Altınay mücevherat firması, ürettiği alyanslarla dünya piyasasına açıldı. Kentte üretilen alyanslar; birçok farklı aşamadan geçirilerek "Made in Diyarbekir" logosuyla başta Amerika olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir atölyede işlenen ham altınlar farklı renk ve modellerde alyansa dönüştürülüyor. Birçok farklı aşamadan geçirilerek üretilen alyanslar müşterilerinin parmaklarını süslüyor. Küçük bir atölyede usta eller tarafından üretilen alyanslar Türkiye’nin yanı sıra başta Amerika olmak üzere Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Azerbaycan, İsveç, Arnavutluk gibi dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. 34 yıldır kent ekonomisine katkı sunan ve istihdam desteği de sağlayan yerli ve milli firma, yıllık 650-700 kilo üretim sağlıyor.

"Amerika, Hollanda, Almanya, İsveç, Arnavutluk gibi ülkelere ihracat yapıyoruz"

Altınay Mücevherat Kuyumculuğu’nun Genel Müdürü İlhan Yılmaz, 1988 yılından beri Altınay mücevherat olarak kuyumcu sektöründe faaliyet gösterdiklerini anımsattı. 20 yıldır da atölyede alyans üretimi yaptıklarını aktaran Yılmaz, “Evlilik yüzükleri dediğimiz alyansları üretiyoruz. Bu alyansları hem yurt içi pazarına, hem de yurt dışına ihracatını yapıyoruz. Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerine ihracat yapıyoruz. Bunlar Amerika, Hollanda, Almanya, İsveç, Arnavutluk gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Pandemi sürecinde üretimimiz aksamadı. Müşterilerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. 50’ye yakın istihdamımız, 5 mağazamız var. Yeni Kapıda da bir mağaza açtık. 6 perakende mağazamız var. ‘Made İn Diyarbakır’ diye dünya pazarına gönderiyoruz” dedi.