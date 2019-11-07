Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
kapalı
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK ETKİNLİKLER İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
102503
ALTIN
274.717
DOLAR
5.7409
STERLİN
7.3926
EURO
6.3613

Macaristan Parlamentosu'ndan kardeşlik mesajı

Dünya Türk İş Konseyi ( DTIK ) Avrupa Komitesi Macaristan Parlamentosu'nda Parlamento Başkan Yardımcısı Prof. Dr. János Latorcai tarafından misafir edildi.

Macaristan Parlamentosu'ndan kardeşlik mesajı

Dünya Türk İş Konseyi ( DTIK ) Avrupa Komitesi Macaristan Parlamentosu'nda Parlamento Başkan Yardımcısı Prof. Dr. János Latorcai tarafından misafir edildi.

07 Kasım 2019 Perşembe 10:53
1239 Okunma
Macaristan Parlamentosu'ndan kardeşlik mesajı

Dünya Türk Iş Konseyi ( DTIK ) Avrupa Komitesi Macaristan Parlamentosu'nda Parlamento Başkan Yardımcısı Prof. Dr. János Latorcai tarafından misafir edildi.

Macaristan Parlamentosu'nda "Vadaz Salonu'nda" DTIK Avrupa Komitesi Úyelerini ağırlayan Latorcai Türkiye ve Macaristan'nın çok köklü tarihsel bağlarla bağlı olduğunu bu dostluğun giderek güçlendiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkan'nı  ağırlamaya hazırlandıkları bu zamanda DTIK'nin bu ziyaretlerinin de kendilerini çok memnun ettiğini belirten Latorcai Türkiye'ye göçmen krizindeki çabalarından dolayı minnettar olduklarını belirtti.

Dünya Türk Iş Konseyi ( DTIK ) Avrupa Komitesi Başkanı Suat Karakuş ve Fadıl Başar'nın ev sahibi olduğu Macaristan ziyaretinde üyeler Gül Baba Türbesi ve Macaristan Yatırım Ajansı HEPA ile Eximbank'ı da ziyaret etti.

Dünya Türk Iş Konseyi ( DTIK ) Avrupa Komitesi  Üyesi Fadıl Başar da yaptığı açıklamada Macaristan'ın Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli stratejik Işbirliği Konseyi Toplantısında ( YDSK ) evsahibi olduğunu ve DTIK Avrupa Komitesi olarak kendilerinin de 2 günlük bir programa evsahipliği yaptıklarını belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdenizli ihracatçılardan 11 milyar dolara yakın ihracat
Akdenizli ihracatçılardan 11 milyar dolara yakın ihracat
KOBİ'ler sınırları sosyal medyayla aşıyor
KOBİ'ler sınırları sosyal medyayla aşıyor
Ege Seramik sonbahar koleksiyonu görücüye çıktı
Ege Seramik sonbahar koleksiyonu görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim