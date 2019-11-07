Macaristan Parlamentosu'ndan kardeşlik mesajı

Dünya Türk Iş Konseyi ( DTIK ) Avrupa Komitesi Macaristan Parlamentosu'nda Parlamento Başkan Yardımcısı Prof. Dr. János Latorcai tarafından misafir edildi.

Macaristan Parlamentosu'nda "Vadaz Salonu'nda" DTIK Avrupa Komitesi Úyelerini ağırlayan Latorcai Türkiye ve Macaristan'nın çok köklü tarihsel bağlarla bağlı olduğunu bu dostluğun giderek güçlendiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkan'nı ağırlamaya hazırlandıkları bu zamanda DTIK'nin bu ziyaretlerinin de kendilerini çok memnun ettiğini belirten Latorcai Türkiye'ye göçmen krizindeki çabalarından dolayı minnettar olduklarını belirtti.

Dünya Türk Iş Konseyi ( DTIK ) Avrupa Komitesi Başkanı Suat Karakuş ve Fadıl Başar'nın ev sahibi olduğu Macaristan ziyaretinde üyeler Gül Baba Türbesi ve Macaristan Yatırım Ajansı HEPA ile Eximbank'ı da ziyaret etti.

Dünya Türk Iş Konseyi ( DTIK ) Avrupa Komitesi Üyesi Fadıl Başar da yaptığı açıklamada Macaristan'ın Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli stratejik Işbirliği Konseyi Toplantısında ( YDSK ) evsahibi olduğunu ve DTIK Avrupa Komitesi olarak kendilerinin de 2 günlük bir programa evsahipliği yaptıklarını belirtti.