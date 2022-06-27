Maaşını taşıyan emekliye promosyon imkanı

ING Türkiye, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarına göre 3 bin 500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunduğunu duyurdu.

Bankacılık ürün ve hizmetleri geliştiren ve müşterilerine hayatın içinde çözümler sunan ING Türkiye, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 3 bin 500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunduğunu açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını da ING’li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL’ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL’ye kadar ise 2 bin 350 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 2 bin 900 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 3 bin 500 TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye’den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de bankanın promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Bankanın kampanyasından 17 Haziran 2022 - 31 Temmuz tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.

Emekliler, Turuncu Ekstra’nın avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanıyor

Turuncu Ekstra programına dahil olan ING’liler, program kapsamında belirlenen aylık harcama tutarına ulaştıklarında ekstra avantajlar kazanıyor. Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, Turuncu Ekstra programının tüm ekstra avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanabiliyor. Para transferi işlemlerini ING Mobil ve Internet Şubesi’nde ücretsiz gerçekleştirebiliyor ve tüm ATM’lerden ücretsiz para çekip yatırabiliyor.

Banka, emeklilere birçok ayrıcalık sunuyor. Emekliler Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesaplarında para olmasa bile nakit çekebiliyor. Maaşını bankaya taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla bankanın şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.