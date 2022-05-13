LUNA'nın 'Yüzde 99'luk' değer kaybı sonrası yatırımcılar şoku yaşadı!

LUNA NEDİR?

Terraform Labs tarafından geliştirilmiş bir Blockchain ağı olan Terra (LUNA) 2018'de kuruldu. Terra, merkeziyetsiz kripto para birimlerinin sahip olduğu özgürlüğü, dolar ve lira gibi itibari para birimlerinin istikrarı ile birleştirmeyi amaçlar.

NEREDEYSE SIFIRA DÜŞTÜ

LUNA'nın değeri, gördüğü en yüksek seviye olan 120 dolardan neredeyse sıfıra düştü.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN KRİPTO PARALARIN BAŞ YERİNİ ALDI

LUNA'nın yüzde 99'u aşan değer kaybetti. Yani bir hafta önce 100 dolarlık LUNA'sı olan bir yatırımcının elindeki coinin bugünkü değeri sadece 10 cent.

LUNA’nın fiyatında yaşanan bu hareketlilik sonrası önce Binance borsası, vadeli işlemlerde LUNA'yı delist etti. Ardından fiyatın sıfıra yaklaşması nedeniyle "LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR" işlem çiftleri borsadan kaldırıldı.

LUNA'DA DEPREM

Terra'nın 12 Mayıs saat 10.00 itibariyle değeri ise 18 cente geriledi saatler 14.30'a geldiğinde LUNA 10 cente düşmüştü. Yani LUNA değerinin neredeyse yüzde 99'unu kaybetti.

NTV'den Ahmet Balın haberine göre; LUNA'nın değer kaybını açıklamak için en büyük projesi UST'nin (Terra USD) çalışma mantığını anlamak gerekiyor. UST, 1 ABD dolarına denk gelen bir sabit coin tokenı. Kripto yatırımcıları blokzincirde ABD dolarına geçmek istedikleri zaman USDT, USDC, BUSD gibi tokenları kullanıyorlar. Bu projelerin temel görevi tokenları 1 ABD dolarında sabit tutmak. Zaman zaman yaşanan dalgalanma nedeniyle kriptoların değeri yüzde 2 oranında değişebiliyor.

Bu değişim oranlarını Terra USD'yle birlikte diğer sabit coinlerde görmek mümkün. Bu projeler değer kaybı değişmesi durumunda nakit akışını otomatik olarak düzenleyerek yeniden sabit coinlerin değerini 1 dolara getiriyor.

Terra'nın UST projesi 98 cente düştüğünde sistem otomatik olarak Bitcoin satarak sabit coinin değerini 1 dolara çıkarmaya çalıştı. Ancak Bitcoin'in de aynı zamanda hızla düşmesiyle LUNA'nın elinde UST'yi destekleyecek rezervleri sıfırlandı. Böylece UST 65 centlere kadar geriledi. UST'deki gerilemeyi gören yatırımcı elindeki UST'leri satmaya başladı. Satılan her UST için sistem otomatik olarak bir LUNA coin üretti. Bu da LUNA arzının hızlı bir şekilde yükselmesine neden oldu. Aynı zamanda projenin güvenirliliği sarsılınca LUNA'daki değer kaybı hızlandı.

Sayılarla anlatmak gerekirse düşüşten hemen önce piyasada 377 milyon 576 bin 651 LUNA coin bulunuyordu. Satılan her UST için bir adet LUNA basıldı. Piyasalardaki LUNA sayısı bir anda 1 milyar 461 milyona yükseldi. Saat 10.00'da 3 milyar 250 milyondan fazla LUNA bulunurken saat 14.30'da dolaşımdaki LUNA sayısı 8 milyara yaklaştı. Yani piyasadaki coin sayısı 48 saatten kısa bir sürede 30 katına çıktı. Projenin güven kaybetmesi ve UST için gereken nakiti bulamaması nedeniyle LUNA'nın değer kaybı ise yüzde 99'u aştı.