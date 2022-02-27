Lüks sokak markası, Ukrayna’daki satışlarını askıya aldı

Lüks sokak markası Bonesmen, Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle aktif olan satışlarını durdurduklarını açıkladı. Bonesmen, bölgede yaşananlar nedeniyle birçok sektörün de olumsuz etkilendiğini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri operasyon, faaliyet gösteren hazır giyim mağazalarını da etkiledi. Yerli ve ithal olmak üzere birçok marka, ülkede bulunan mağazalarını güvenlik nedeniyle kapattı. Sevkiyatların durması sebebi ile sektör, bu durumdan olumsuz etkilendi. Ülke genelinde birçok online mağazası bulunan Bonesmen de satışlarını geçici süreyle durdurduklarını, önümüzdeki dönemde yeni mağaza açılışlarına ilişkin planlarını da askıya aldıklarını bildirdi.

2023’de üç mağazaya ulaşma planı vardı

Ülkede online olarak faaliyetlerine yeni başlayan Bonesmen, 2023 yılına kadar Kiev, Odessa ve Lviv şehirlerinde üç aktif mağazaya ulaşmayı planlıyordu. Rusya’nın hız kesmeden operasyonlarına devam etmesi sebebiyle online satışlarını da durdurmak zorunda kalan Bonesmen, fiziki olarak mağazalaşma planını da askıya almak zorunda olduklarını ifade etti. Güvenliğin ve şartların elverişli olduğu zaman tekrar Ukrayna’da satışlarına devam edeceklerini açıklayan Bonesmen, savaşı hiçbir şekilde desteklemediklerini ve tamamen barıştan yana olduklarını, bir an önce barışın sağlanıp ülkede refahın sağlanmasını dilediklerini iletti. Lüks marka, savaş karşıtı paylaşımlarını da @bonesmen Instagram ve Facebook hesaplarından paylaştı.