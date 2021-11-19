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Lüfer azaldı, hamsi ve çinekop bollaştı

Tezgahlarda hamsi ve çinekop bolluğu görülmeye başlandı. Lüferin azalmasıyla tanesi 60-70 liraya kadar yükseldi. Hamsinin kilosu ise 25-30 lira arasında değişirken çinekopun kilosu 50 liraya satılıyor.

Ekonomi 19.11.2021, 13:26
Lüfer azaldı, hamsi ve çinekop bollaştı

Tezgahlarda hamsi ve çinekop bolluğu görülmeye başlandı. Lüferin azalmasıyla tanesi 60-70 liraya kadar yükseldi. Hamsinin kilosu ise 25-30 lira arasında değişirken çinekopun kilosu 50 liraya satılıyor.

Balık avı sezonunun açılmasından beri bolca görülen lüfer denizlerden çekiliyor. Hamsi ve çinekopun bollaşması ise fiyatları düşürdü. Karaköy balıkçılar çarşısında geçtiğimiz haftalarda kilosu 40 liraya satılan hamsinin kilosu şuanda 25-30 liradan satılıyor. Çinekop ise 50 liraya kadar düştü. Mezgit 25-30 TL, istavrit 30-35 TL, palamutun tanesi ise 60-70 TL arasında satılıyor. Ayrıca denizlerde azda olsa barbun görülmeye başlandı. Barbunun kilosu da 50 liradan satılıyor. Lüferin az olmasıyla beraber hamsinin ve çinekopun irileştiğini belirten balıkçılar, şuanda hamsi ve çinekop yemenin tam zamanı olduğunu yağmurların da etkisini göstermesiyle beraber balıkların daha fazla yağlanacağını ve irileşeceğini belirtti.

“Lüfer denizlerden çekildi, hamsi ve çinekop irileşti”

Lüferin denizlerde çekilmesiyle denizlerde balık çeşitliliğinin çoğaldığını ayrıca hamsi ve çinekop bolluğunun yaşandığını belirten balıkçı Barış Durmaz, “Balıklara talep çok fazla. Kasım ayındayız, balıkların en yağlı ve güzel olduğu bir aydayız. Bu aya kadar sürpriz bir lüferimiz vardı. 1 aydır çok güzel lüfer sattık. Lüfer çoğu balığı kaçırır, çok güçlü ve aksi bir balıktır. Lüferin denizlerden çekilmesiyle hamsi ve çinekop bolluğu bekliyoruz. Çinekop, hamsi ve istavrit şuanda ucuz gidiyor. Çinekop 70 - 80 liradan 50 liraya kadar düştü. Hamsi ve istavritin kilosunu 30 - 35 liradan satıyoruz. Lüferin gitmesiyle ayrıca barbunda görülmeye başlandı. Barbunun kilosu da 50 liradan satılıyor. Çinekopun fiyatının da biraz düşmesiyle tam yenme zamanı iri ve yağlı. Palamut bu sene fazla çıkmadı onunda nedeni aynı lüfer bolluğu, palamutu en fazla kovalayan balık lüferdir” dedi.

“Hamsi, istavrit ve çinekopa talep arttı”

Hamsi ve çinekopun fiyatlarının düştüğünü belirten balıkçı Samet Balyemez, “Balıklarımız taze ve fiyatları da uygun. Hamsi ilk çıktığında 40-50 liradan aşağısına satılmıyordu. Şimdi ise hamsinin fiyatı 25-30 lira arasında değişiyor. Havların biraz daha soğumasıyla ve yağmurun artmasıyla hamsi biraz daha bollaşır. 1 tane palamut günde 1 veya 2 kilo hamsi yer. Bu sene palamutun az olması hamsinin fiyatını düşürdü. İstavritin kilosu 25-30 lira, çinekop 50 lira. Lüfer bu sene çok fazla çıktı 30-35 liraya kadar sattık. Şimdi az çıkmaya başladığı için boyuna göre 40-50 liraya satıyoruz. Şuanda en çok talep Hamsi, istavrit ve çinekopa” ifadelerini kullandı.

“30 liradan sattığımız lüfer şuanda 60-70 lira oldu”

Lüferin azalmasıyla fiyatının 70 liraya yükseldiğini söyleyen balıkçı Mustafa Sancaktaroğlu, “Şuanda çok fazla çıkan bir balık var diyemeyiz. Bir gün hamsi çok çıkıyor fiyatı 20-25 liraya düşüyor. Diğer gün hamsi az çıkıyor fiyatı 30-35 lirayı görüyor. Şuan hamsinin fiyatı 20-25 lira arasında değişiyor. Lüfer denizlerde iyice azaldı. 30 liraya sattığımız lüfer şuanda 60-70 lira oldu. Şuanda en fazla çinekop çıkıyor onunda fiyatı 40-50 arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

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