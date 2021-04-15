LPG’li araçlar için filo yönetim sistemi geliştirildi

Akaryakıt şirketi Petrol Ofisi filosunda LPG’li araç bulunan şirketler için ’Filo Yönetim Sistemi’ geliştirdiğini duyurdu.

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin önde gelen şirketi Petrol Ofisi, LPG Pass ile filosunda LPG’li araç bulunan şirketlere ’Filo Yönetim Sistemi’ hizmetini sunmaya başladı. Filolarında LPG’li araç bulunan firmalar artık otogaz ihtiyaçlarını birçok avantaj sunan bir sistem dâhilinde karşılayabilecekler. Petrol Ofisi tarafından sunulan LPG Pass ile şirketler LPG’li araçlarına yönelik Filo Yönetim Sistemi’ni kullanabilecekler.

Firmalar yakıt alımlarını sistem üzerinden kontrol edebilecekler

Şirketten yapuılan açıklamaya göre LPG Pass ile müşteriler kredi kartlarını eşleştirerek ÖDE-GEÇ hizmetinden faydalanabilecek, araçlarından inmeden ve güvenli bir şekilde yapacakları PO/Gaz alımlarından kazançlı çıkacak. Sistemi Kullanan firmalar, yapılan yakıt alım bilgilerinin detaylarına istedikleri yerden her an ulaşabilecek, yakıt giderlerini kontrol altına alabilecekler.

"Firmalar tüm yakıt ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayacaklar"

Petrol Ofisi istasyonlarının gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıran, onlara cazip ayrıcalıklar sunan birer hizmet noktası olduğuna vurgu yapan Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral, “Hayata geçirdiğimiz yeniliklerle müşterilerimize sağladığımız katkıları arttırmaya, çeşitlendirmeye ve sektörümüzde öncü olmaya devam ediyoruz. AutoMatic sistemi ile akaryakıtta sağladığımız Filo Yönetim Sistemi’ni, LPG Pass ile otogaza da taşıyarak tüm yakıt ihtiyaçlarını tek çatı altında ve Petrol Ofisi ayrıcalıkları ile en ideal çözüm olarak sunuyoruz” dedi.

"Araçtan inmeden ödeme, indirimler ve daha birçok kurumsal avantajlar"

PO/Gaz’ın kalite ve dolum konusunda yüzde yüz garanti veren Yakıt Emniyet Sistemi (YES) ile Türkiye otogaz pazarında bir ilke imza attığını söyleyen Petrol Ofisi LPG Kıdemli Müdürü Murat Çelik ise “PO/Gaz’ın sunduğu ayrıcalıklar arasına, LPG Pass ile benzeri bulunmayan bir hizmet daha katılıyor. LPG Pass ile firmalar, LPG’li araçları için filo yönetim sistemine kavuşacaklar, hem indirim kazanıp, hem de araçtan inmeden ödeme yapabilecekleri gibi araçlarının yakıt alımlarının takibi ve kontrolü gibi birçok avantaja da kolayca sahip olacaklar” açıklamasında bulundu.