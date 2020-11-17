banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
Aşı o ülkede ücretsiz olacak
Aşı o ülkede ücretsiz olacak
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Aşı savaşları devam ediyor
Aşı savaşları devam ediyor

LPG’de 18 kuruş indirim

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz fiyatlarına 18 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirimin pompaya yansımayacağı belirtildi.

Ekonomi 17.11.2020, 09:56
3
LPG’de 18 kuruş indirim

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz fiyatlarına 18 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirimin pompaya yansımayacağı belirtildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz pompa fiyatlarına 18 kuruş indirim geldiğini açıkladı. Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı belirtildi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
açık
banner378