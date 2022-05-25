LPG'ye zam kapıda!

NTV'nin haberine göre, 26 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazda 36 kuruş fiyat artışı yaşanacak. Benzin ve motorin gruplarında ise zam beklenmiyor.

Benzine cumartesi günü yapılan 1,02 liralık zamla birlikte, benzin fiyatları motorini geride bırakmıştı.