Londra finans merkezi olma özelliğini kaybediyor

Avrupa Birliği ile İngiltere arasında Brexit ticaret görüşmeleriyle ilgili bir anlaşma henüz sağlanamadı.



Brexit konusunda açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Finansal Hizmetler Komiseri Mairead McGuinness, finansal gelecek hakkında şu ifadeleri kullandı: “Bu durumda asıl merak edilen soru Avrupa'nın finansal faaliyetlerinin merkezinin nerede olacağı konusu. Bunun için de birçok olasılık var. Belki sadece bir tek finansal merkeze ihtiyacımız olmayabilir. Ama şunu açıkça ifade edebilirim, uzun vadede Londra kesinlikle AB'nin finansal merkezi olmayacak.”