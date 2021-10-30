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Logitork Lojistik’ten 100 TIR’lık dev yatırım

Lojistik sektörünün güçlü firmalarından Logitork Lojistik, yatırım atağına geçti. Kendi öz malı araçlarına 100 TIR’lık yeni filoyu eklemek için ilk adımı atan Logitork Lojistik, ilk 10 adetlik Mercedes Actros 1848 LS aracı teslim aldı. Araç teslim töreninde konuşan Logitork Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Azizcan Sarısu, ‘’Sektörün önemli oyuncuları arasında yer alan firmamızın operasyonel gücü günden güne artarken, kendi öz malımız olan araç filo sayısını arttıracağız. Yeni araçlarımızda tercihimiz Mercedes Actros 1848 LS oldu’’ dedi.

Ekonomi 30.10.2021, 11:14
Logitork Lojistik’ten 100 TIR’lık dev yatırım

Lojistik sektörünün güçlü firmalarından Logitork Lojistik, yatırım atağına geçti. Kendi öz malı araçlarına 100 TIR’lık yeni filoyu eklemek için ilk adımı atan Logitork Lojistik, ilk 10 adetlik Mercedes Actros 1848 LS aracı teslim aldı. Araç teslim töreninde konuşan Logitork Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Azizcan Sarısu, ‘’Sektörün önemli oyuncuları arasında yer alan firmamızın operasyonel gücü günden güne artarken, kendi öz malımız olan araç filo sayısını arttıracağız. Yeni araçlarımızda tercihimiz Mercedes Actros 1848 LS oldu’’ dedi.

Logitork Lojistik’in Akar Lojistik Şirketler Grubu şirketi olarak 2020 yılında kurulduğuna dikkat çeken Azizcan Sarısu, “Ülkemizde üretilen Mercedes-Benz Actros 1848 LS’lerin toplam sahip olma avantajları, Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sağladığı destekler, satış sonrası hizmetlerinin yaygın servis ağı ve ilgisi, ikinci el değerini koruması gibi faktörler ile Mercedes-Benz Bayii Mengerler İstanbul’un desteği bu kararımızı vermemizde etkili oldu. İnanıyorum ki, bugün burada başlayan iş birliğimiz ilerleyen yıllarda da devam edecektir. Yeni araçlarımızın filomuza katılmasında emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk yöneticilerine ve Mengerler İstanbul’a teşekkür ediyor, şirketimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde gerçekleştirilen teslim törenine Logitork Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Azizcan Sarısu, Logitork Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Karakoyun, Logitork Lojistik Genel Müdürü Sedat Geyik ve Logitork Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Emrah Sevin’in yanı sıra Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Mercedes Benz Finansal Hizmetler CFO’su Gökmen Onbulak ve Mengerler İstanbul Kamyon Satış Müdürü Cihan Ekinci da katıldı.

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