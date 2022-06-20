Litvanyalı turistlerin tatil yapmak için sıklıkla Antalya’yı tercih ettiğini vurgulayan Litvanya Büyükselçisi Ricardas Degutis, “Her gelişimde Antalya’nın daha da güzelleştiğini, daha kaliteli daha modern bir turizm destinasyonuna dönüştüğünü gördüm. Litvanyalı vatandaşlarımız da benim gibi düşünüyor” dedi.

Vali Ersin Yazıcı’nın, Litvanya Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis’i makamında kabul ettiği ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler ile turizm konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Litvanya Büyükelçisi Degutis’i misafir etmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Vali Yazıcı, “Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’mıza hoş geldiniz. Ziyaretinizin iki ülke arasında olumlu gelişmelere vesile olmasını, ticaret ve turizm ilişkilerimizi güçlendirmesini diliyorum” dedi.

Litvanyalı turistlerin bir numaralı tercihi, Antalya

Antalya’nın Litvanyalı turistlerin tatil tercihlerinde bir numaralı turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Büyükelçi Degutis; “Litvanyalı vatandaşlarımızın tatil tercihlerinde ilk sırada Antalya geliyor. Antalya, turizmde Litvanya için bir numaralı pazar yeri ve Litvanyalı turistler Antalya’ya gelmekten çok memnun. Ben de ilk defa 23 yıl önce Antalya’ya gelmiştim ve bu süre zarfında Antalya’ya birkaç kez daha geldim. Her gelişimde Antalya’nın daha da güzelleştiğini, daha kaliteli daha modern bir turizm destinasyonuna dönüştüğünü gördüm. Litvanyalı vatandaşlarımız da benim gibi düşünüyor. Ülkemize geri geldiklerinde de memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Ayrıca az sayıda da olsa Antalya’da yaşayan Litvanyalı temsilcilerimiz, burada yaşayan vatandaşlarımız var. Antalya’nın coğrafi yapısının Litvanya’ya benzemesi ve iklim şartlarının uygun olması sebebiyle yaşamak için Antalya’yı tercih ediyorlar. Burada yaşamaktan da oldukça memnunlar. Litvanya’dan Türkiye’ye tatile gelecek vatandaşlarımız için de onlar çok güzel örnek, birer kılavuz oluyorlar. Litvanyalı vatandaşlarımız burada güvenli bir şekilde yaşayıp güvenli ve huzurlu bir şekilde tatillerini yapıyorlar. Dönerken de küçük hediyelerle de olsa bir şeyler getirerek küçük de olsa ticarete katkı sunuyorlar. Bu güvenli ve huzurlu ortamı oluşturduğunuz ilişkileri güçlü tuttuğunuz için size teşekkür ederiz” ifadelerini kulandı.

“Antalya bir dünya şehri”

Litvanyalı turistlerin Antalya’yı tercih etmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Vali Yazıcı, “Antalya bir dünya şehri. Dünyanın dört bir tarafından insanlar tatil yapmak ve hatta yaşamak için Antalya’yı tercih ediyorlar. Uzun yıllardır Antalya’da yaşayan başta Alman, Rus ve İngiliz olmak üzere birçok milletten yerleşik yabancılarımız var. Litvanyalılar da bu milletlerden sadece bir tanesi. Pandemi öncesinde Antalya’da turizmin rekorlar yılı olan 2019’da Litvanya’dan 175 bin turist misafir etmişiz. Bu yılın şimdiye kadarki döneminde ise bu sayı 60 binin üzerine çıkmış durumda. İnşallah bu yıl 2019’u geçeriz diye tahmin ediyorum. Ayrıca Antalya önemli bir tarım şehri. Başta yaş sebze ve meyve ile çiçek sektörü olmak üzere verimli ve lezzetli tarımsal ürünlerini de dünyanın dört bir tarafına ihraç eden bir şehir. Litvanya ile tarım anlamında da ilişkilerimizi geliştirmek daha üst düzeye çıkarmak isteriz” şeklinde ifadeler kullandı.

“Antalya ile kardeş şehir olmak istiyoruz”

Antalya ziyaretinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasıyla da görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Büyükelçi Degutis, şöyle devam etti:

“İlişkilerimizi geliştirmek adına diğer kurumlarla da fikir alışverişinde bulunduk. Özellikle yerel anlamda Büyükşehir Belediyelerimiz arasında ilişkilerimizi güçlendirmek istediğimiz üç önemli konu var. Bunlar; enerji, ulaşım ve geri dönüşüm. Bu üç ana maddenin her biriyle ilgili ortaklaşa projeler geliştirmek ve iş birliğimizi artırmak istiyoruz. İstanbul ile Vilnius arasında bir kardeş şehir anlaşması var. Litvanya’daki diğer şehirlerimiz ile Türkiye’deki önemli şehirleri kardeş şehir yapmak ve yerel işbirliklerini daha da artırmak istiyoruz. Antalya da bu anlamda bizim için en önemli şehirlerden bir tanesi. Bu ziyaretimizin ana sebebi de bu birlikteliğin oluşturulmasını sağlamak. Büyükşehirler arasında özellikle ulaşım enerji ve geri dönüşüm anlamında ortak projeler geliştirerek ilişkilerimizi kuvvetlendirmek koordinasyonumuzu artırmak istiyoruz.”

Bu yıl 200 binin üstünde Litvanyalı turist bekleniyor

Ayrıca tur operatörleriyle 2022 yılında 200 binin üstünde Litvanyalı turistin Antalya’ya gelmesi için planlama yapıldığına dikkat çeken Büyükelçi Degutis, Charter Uçuş sayılarının haftada 7-8’e yükseldiğini ve otellerle sezon içerisinde özelikle Temmuz ve Ağustos aylarında sabit fiyat sağlandığı takdirde bu sayının daha da artabileceğine vurgu yaptı.

İki ülke arasındaki diplomatik, ticari, turizm ve enerji başta olmak üzere ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına karşılıklı görüşlerin dile getirildiği ziyarette Vali Ersin Yazıcı Büyükelçi Degutis’e Antalya’nın tarihi sembollerinin yansıtıldığı bir plaket takdim etti.