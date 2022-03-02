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Little Caesars Haliç’te özel tasarımlı şubesiyle Batman’i selamlıyor

“The Batman” filmi için Warner Bros. Pictures ile global bir iş birliğine imza atan Little Caesars Pizza, İstanbul Haliç Şubesi’nde Gotham City atmosferi oluşturdu. Filmin lezzet kahramanı Sezar, tüm dünyada üretilen özel tasarımlı Batman Pizza ve şube tasarımlarıyla filmin gala coşkusunu müşterilerine taşıyor.

Ekonomi 02.03.2022, 14:11
Little Caesars Haliç’te özel tasarımlı şubesiyle Batman’i selamlıyor

“The Batman” filmi için Warner Bros. Pictures ile global bir iş birliğine imza atan Little Caesars Pizza, İstanbul Haliç Şubesi’nde Gotham City atmosferi oluşturdu. Filmin lezzet kahramanı Sezar, tüm dünyada üretilen özel tasarımlı Batman Pizza ve şube tasarımlarıyla filmin gala coşkusunu müşterilerine taşıyor.

Little Caesars Pizza, Warner Bros. Pictures ile iş birliğine imza attı. “The Batman” filmi kapsamındaki iş birliğinde Batman’in logosu pizzaya taşındı. “Batman Pizza”nın satışlarına tüm şubelerde 24 Ocak itibarıyla başlandı. Çelebi Gıda A.Ş. ve Little Caesars Pizza Türkiye Genel Müdürü, The Batman filminin hazırlıkları dahilinde giydirilen Little Caesars Haliç Şubesi’nde yaptığı açıklamada, “The Batman iyilik ve kötülüğün farkını anlatan bir kahramanlık hikayesi. Herkesin içinde olan kötülükle savaşma isteğini ortaya çıkarıyor. Özel pizzamızın eşliğinde dünyanın farklı yerlerinde Gotham City öğeleriyle giydirdiğimiz şubelerimizde süper kahramanımızı selamlıyoruz ve ‘Süper kahramanlar pizza severler’ sloganıyla tüm süper kahramanları lezzete davet ediyoruz” dedi.

“Şubemizi Batman’ın filmde yaşadığı şehir olan Gotham City tarzında dizayn ettik”

Little Ceasars Pizza’nın her geçen gün üretmeye devam edeceğini ifade eden Çelebi Gıda A.Ş. ve Little Caesars Pizza Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, “Türkiye’de faaliyetlerimizi 16 ilde yürütmekteyiz. Pandemi döneminde pizza kategorisi dünya genelinde yüzde 34 büyürken biz firma olarak yüzde 47’lik bir satış artışı yakaladık. 2022 yılında ise en az 15 yeni restoran açarak yüzde 60’tan fazla hacimsel bir büyüme hedefimiz var. Kendi oluşturduğumuz ürün olan Sezar Et Döner kesinlikle denenmesini çok tavsiye ettiğimiz bir ürün. Pandemi döneminde insanların döner yemek istediklerinde bulamadıkları için hayata geçirdiğimiz bir ürün. Ramazan ayı ile birlikte “Pide de Pizza” ürünümüzü de çıkarıyoruz. Tam da bugün yeni bir ürünümüzün daha lansmanını yapıyoruz. Bu çok özel bir iş birliği ile hayata geçen ürün oldu. Yeni çıkardığımız ürünümüzün adı “Batman Pizza”. Günlük hazırlanan o leziz pizza hamurumuzu Batman’ın ikonik logosu halinde resmettik. Bu ürünü yapma amacımız 4 Mart’ta yayına girecek olan The Batman filmi için Warner Bros. ile iş birliğine imza atmış olmamız. Bu nedenle çıkardığımız Batman Pizzasını da sevenlerle buluşturduk. Little Ceasars Haliç şubesini Batman’ın filmde yaşadığı şehir olan Gotham City tarzında dizayn ettik ve gelenlere filmdeki şehir atmosferini yaşatmak istedik” diyerek sözlerini tamamladı.

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