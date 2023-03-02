Liselilerden oto servis: Araç yıkama 50 TL

Amasya’da bir meslek lisesinde araçların bakım, yağ değişimi ve yıkama işlemleri öğrenciler tarafından yapılıyor. Liselilerin oto servisinde yıkama işleminin bedeli ise 50 TL. Bu sayede öğrencilerin harçlıklarını da kazanmaları sağlanıyor.

Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motorlu araçlar teknolojisi alanı öğrencileri, okula gelen araçların bakım ve yıkama işlemlerini öğretmenlerinin gözetiminde titizlikle gerçekleştiriyor. 2 hafta önce başlayan uygulamayı çok önemli bulan Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Öğrencilerimiz emanet aldıkları aracın anahtar teslimi bakım, onarım ve tamiratını yapıp yıkayarak araç sahibine teslim ediyor” dedi. Türkmen, asıl amaçlarının öğrencilerinin harçlıklarını kazanmalarının yanı sıra mesleki gelişimlerinin katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Araç sahiplerinin ikram edilen kahvelerini içerken işlemlere hızla başlandığını anlatan okul müdürü Niyazi Şişik, “Araçlarımızın iç, dış yıkanmasının bedelini 50 TL olarak belirledik. Ayrıca bakım işleminin maliyetini, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kazancını hesaplayarak fiyatı belirliyoruz” diye konuştu.

Lastik değişiminin de gerçekleştirildiği işlemleri özveriyle yapan öğrencilerden Ali Karaca ile Mustafa Saka da mezun olduktan sonra üniversite eğitimine devam ettirmek istedikleri gibi işyeri açmayı da planladıklarını söyledi. Motorlu araçlar teknolojisi alan şefi Murat Bülbül ise “Öğrencilerimizi mesleki ve teknik olarak daha donanımlı hale getirmek, otomotiv sektörünün bakım, onarım, servis ve hizmet dallarının her aşamasında görev alarak kendilerine ve okulumuza ekonomik katkı sağlamak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.