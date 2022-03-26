Liseli genç, hurda malzemelerden motosiklet yaptı

Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki lise öğrencisi Yusuf Azim Yardımcı, hurda malzemelerden kendi atölyesinde sıfırdan motosiklet yaptı.

Onikişubat ilçesi Karadere Mahallesi’nde yaşayan Yusuf Azim Yardımcı, kurduğu atölye ve hurdadan aldığı malzemelerle hayallerini gerçekleştiriyor. Hurda malzemelerden motosiklet yapan Yardımcı, 4 tekerlekli araba yapmak için de projenin hazır olduğunu söyledi.

"Hep kendime ait bir atölyem olsun istemiştim"

Bir aylık bir süreçte hurda malzemelerden sıfırdan ürün yapma nedeninin para kazanmak değil, kendi projelerini gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Yardımcı, “Küçüklüğümden bu yana hep kendime ait bir atölyem olsun istemiştim. Geçen yıl atölyeyi yapmak için adım atarak, üretime geçtik. Bu süreçte atölye için kimseden destek görmeden, tamamen kendi çabalarımla oluşturdum. Şu ana kadar toplam hurda malzemelerden 3 motor yaptık. Toplam maliyet 20 bin civarında. İlerleyen yıllarda daha güzel planlarım var” dedi.

"Amacım para değil, kendi projelerimi yapmak"

Yaptığı ürünlerin tamamen devlet onaylı ve işin de resmi ve ruhsatlı olduğunu aktaran Yardımcı, "Plakalı hurda motorları ve sıfırdan malzeme alarak, boyasını, cıvatalarını işleyerek satışa çıkarıyoruz. Ortalama bir motosiklet kışın boyasının kuruma sürecinden dolayı 1 ay süreyle hazır hale geliyor, yazın ise 15 günde bitiyor. Bunu yapmamdaki amaç para kazanmak değil, kendi projelerimi yapmak. Kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz” ifadesini kullandı.

"Dünyanın en uzun motosikletini yapacağız"

Bu yaz üretecekleri araçların kendi üretimleri olacağını söyleyen Yardımcı, “Bu yaz için planımız 4 tekerlekli araç yapmak. Araç tamamen kendi üretimimiz olacak ve sıfırdan alınacak demirlerden üretim yapılacak. Daha sonra ise 3 tekerli araç yapacağız. Bu atölyede ürettiğimiz motosikletler var ve atölyede bulunan her şeyi kendimiz yaptık. Burada gerçekleştireceğim projeler arasında 4 tekerlekli araba, 3 tekerlekli araç, dünyanın en uzun bisikleti var. Dünyanın en uzun motosikletini de yapacağız. Bunların hepsi hazırlanmış ve projesi çizildi. 8 metre 10 santim dünyanın en uzun motoru. Biz bunu burada trafiğe kapalı alanda deneyeceğiz. Yeni bir projemiz bitti ve 3 tane toplam motor yaptık” diye konuştu.