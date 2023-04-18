Liseli çikolata Türkiye’nin tercihi oldu

Türkiye’de çikolata üretimi yapan ilk ve tek lisede bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor, Sivas’ta ‘Çikolis’ markasıyla üretilen liseli çikolataya talep artarken satış rekorları kırılıyor.

Sivas kent merkezinde bulunan Sivas Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bünyesinde kurduğu çikolata atölyesi ile adından sıkça söz ettiriyor. Yaklaşık 4 yıl önce çikolata sektöründeki açığı kapatmak için okulun Sultanşehir Uygulama Hotelinde kurulan atölye bayram öncesi hummalı bir çalışma var. Normal günlerde 750 kutu çikolata üretilen lisede bayram öncesi üretim 3 katına çıkartıldı. Öğrenciler siparişleri yetiştirmek için vardiyalı sistemle çalışıyor. Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Özlem Mıdık, bayram dolayısıyla satış rekoru kırdıklarını ifade etti.

“Bu ay bayram dolayısıyla satış rekoru kırdık”

Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Özlem Mıdık, bu ay satış rekoru kırdıklarını ifade ederek, “Bizler yaklaşık 4 yıldır çikolata üretimi yapıyoruz. Otelimizin alt katında bir çikolata oteli kurduk. Burada 4 yıldır hummalı bir şekilde çikolata üretmeye devam ediyoruz. Normal günlerde 750 kutu çikolata çıkartırken bu günler 3 katı kadar artmış durumda. Bu ay bayram dolayısıyla satış rekoru kırdık. Yaklaşık 50 çeşit çikolatamızın çeşitleri var. Hedefimiz aslında sektördeki açığı tamamlamaktı. Sektörde çikolata anlamında çok büyük bir açık vardı. Yiyecek içecek hizmetleri bulunana okulda genelde mutfak, servis eğitimleri veriliyordu ama çikolata üzerine çok kısıtlı bir şekilde eğitim veriliyordu. Biz sektördeki bu açığı bularak bunu tamamlamaya çalıştık. Bu iş ortaya çıktıktan sonrada özel sektörden çok fazla talep geldi. Bunun yanı sıra öğrencilerimize çok büyük bir iş imkanı sunduk” dedi.

Vardiyalı şekilde canla başla çalışıyorlar

Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gülbeyaz Çiftçi, bayram dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını ve siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.